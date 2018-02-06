روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور

ينوي نادي روما الإيطالي، توقيع عقوبة مغلظة على البرازيلي برونو بيريز لاعب الذئاب، في الأيام المقبلة بسبب قيادته سيارته مخمورًا أمس الإثنين.

وبحسب ما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن روما سيخصم 30% من راتب بيريز الأسبوعي وقد يبيعه للدوري الروسي أو البرازيلي بعد تلك الواقعة، وبينت أن بيريز سيخرج من قائمة مباراة روما أمام بينفينتو يوم الأحد المقبل بالجولة الـ24 من الكالتشيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما يفكر في بيعه لفرق الدوري الصيني أو الروسي أو البرازيلي الذين يحق لها التعاقد مع لاعبين لعدم غلق سوق الانتقالات هناك.