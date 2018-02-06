الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي

توزر - الشروق أون لاين - بوبكر حريزي

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر مساء اليوم الثلاثاء الافراج مؤقتا عن عضو المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر عرفات التليلي بالإبقاء عليه في حالة سراح إلى جلسة يوم 13 فيفري المقبل رفقة العضوين بنفس المكتب وفاء مباركي وعبدالله حمّادي لإتمام الاجراءات الجزائية من طرف النيابة العمومية وإعادة النظر في الوقائع القانونية للقضية بين المدعي والمدعى عليه استجابة لطلب محاميي الدفاع والبالغ عددهم 20 محاميا ومحامية قدموا إناباتهم للدفاع عن المتهمين .

وللإشارة فإنّه قد تمّ الابقاء على عرفات في حالة ايقاف والابقاء على رفيقيه وفاء وعبدالله في حالة سراح خلال جلسة يوم الجمعة 02 فيفري بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه

وقد تمّ ايقافهم يوم الخميس 01 فيفري بعد مناوشات مع أعوان أمن أمام مقر الولاية وعلى خلفية احتجاجات التنسيقية الجهوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر رفضا لنتائج مناظرة وطنية أفضت إلى انتداب تسعة أعوان بمحطات تحلية مياه الشرب بولاية توزر أغلبهم من خارج الجهة والمطالبة بإعطاء أولوية التشغيل لأبناء الجهة .