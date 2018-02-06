الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي

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توزر - الشروق أون لاين - بوبكر حريزي
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر مساء اليوم الثلاثاء الافراج مؤقتا عن عضو المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر عرفات التليلي بالإبقاء عليه في حالة سراح إلى جلسة يوم 13 فيفري المقبل رفقة العضوين بنفس المكتب وفاء مباركي وعبدالله حمّادي لإتمام الاجراءات الجزائية من طرف النيابة العمومية وإعادة النظر في الوقائع القانونية للقضية بين المدعي والمدعى عليه استجابة لطلب محاميي الدفاع والبالغ عددهم 20 محاميا ومحامية قدموا إناباتهم للدفاع عن المتهمين .
وللإشارة فإنّه قد تمّ الابقاء على عرفات في حالة ايقاف والابقاء على رفيقيه وفاء وعبدالله في حالة سراح خلال جلسة يوم الجمعة 02 فيفري بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه
وقد تمّ ايقافهم يوم الخميس 01 فيفري بعد مناوشات مع أعوان أمن أمام مقر الولاية وعلى خلفية احتجاجات التنسيقية الجهوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر رفضا لنتائج مناظرة وطنية أفضت إلى انتداب تسعة أعوان بمحطات تحلية مياه الشرب بولاية توزر أغلبهم من خارج الجهة والمطالبة بإعطاء أولوية التشغيل لأبناء الجهة .
توزر - الشروق أون لاين - بوبكر حريزي
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر مساء اليوم الثلاثاء الافراج مؤقتا عن عضو المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر عرفات التليلي بالإبقاء عليه في حالة سراح إلى جلسة يوم 13 فيفري المقبل رفقة العضوين بنفس المكتب وفاء مباركي وعبدالله حمّادي لإتمام الاجراءات الجزائية من طرف النيابة العمومية وإعادة النظر في الوقائع القانونية للقضية بين المدعي والمدعى عليه استجابة لطلب محاميي الدفاع والبالغ عددهم 20 محاميا ومحامية قدموا إناباتهم للدفاع عن المتهمين .
وللإشارة فإنّه قد تمّ الابقاء على عرفات في حالة ايقاف والابقاء على رفيقيه وفاء وعبدالله في حالة سراح خلال جلسة يوم الجمعة 02 فيفري بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه
وقد تمّ ايقافهم يوم الخميس 01 فيفري بعد مناوشات مع أعوان أمن أمام مقر الولاية وعلى خلفية احتجاجات التنسيقية الجهوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر رفضا لنتائج مناظرة وطنية أفضت إلى انتداب تسعة أعوان بمحطات تحلية مياه الشرب بولاية توزر أغلبهم من خارج الجهة والمطالبة بإعطاء أولوية التشغيل لأبناء الجهة .
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018