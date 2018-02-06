راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة

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مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:
علمت الشروق او ن لاين انه في اطار التصدي لجرائم المخدرات تمكنت فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل من ولاية بنزرت وذلك اثر كمين أمني محكم من الإطاحة بعنصر إجرامي خطير و مروج مصنف بالخطير للمخدرات بهذه المعتمدية.
وتفيد معطياتنا ان المفتش عنه من مواليد 1990 من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات حيث تم حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي الزطلة و التي يقع خلطها بمواد أخرى لصنع قرابة 200 قطعة زطلة صغيرة الحجم. هذا وتم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث بعد التنسيق مع النيابة العمومية ببنزرت.
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:
علمت الشروق او ن لاين انه في اطار التصدي لجرائم المخدرات تمكنت فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل من ولاية بنزرت وذلك اثر كمين أمني محكم من الإطاحة بعنصر إجرامي خطير و مروج مصنف بالخطير للمخدرات بهذه المعتمدية.
وتفيد معطياتنا ان المفتش عنه من مواليد 1990 من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات حيث تم حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي الزطلة و التي يقع خلطها بمواد أخرى لصنع قرابة 200 قطعة زطلة صغيرة الحجم. هذا وتم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث بعد التنسيق مع النيابة العمومية ببنزرت.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018