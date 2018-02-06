راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:

علمت الشروق او ن لاين انه في اطار التصدي لجرائم المخدرات تمكنت فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل من ولاية بنزرت وذلك اثر كمين أمني محكم من الإطاحة بعنصر إجرامي خطير و مروج مصنف بالخطير للمخدرات بهذه المعتمدية.

وتفيد معطياتنا ان المفتش عنه من مواليد 1990 من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات حيث تم حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي الزطلة و التي يقع خلطها بمواد أخرى لصنع قرابة 200 قطعة زطلة صغيرة الحجم. هذا وتم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث بعد التنسيق مع النيابة العمومية ببنزرت.