بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي

نجح أعوان مركز الحرس الوطني بشط مريم في اماطة اللثام عن عصابة نفذت سلسلة من السرقات لعدد من المنازل كانت آخرها منزل مواطن مقيم في فرنسا حيث تمت سرقة أثاثه ومواد إلكترونية وقد تم القبض عدد 3 عناصر من العصابة وتم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية وإدراج نفرين محل تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية و 3 انفار في حالة تقديم وللاشارة فإن واحدا من بين عناصر العصابة امرأة وشقيقان أحدهما قاصر وقد تم حجز المسروق في انتظار إعادته إلى المتضرر وإحالة الموقوفين عل أنظار القضاء.