غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية

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مكتب بنزرت - الشروق اون لاين - أيمن المحفوظي:
جد مساء اليوم حوالي الساعة الخامسة حادث مرور على مستوى الطريق الوطنية عدد 7 في منطقة حي حشاد التابعة لمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت.
و تمثلت صورة الحادث في صدم شاحنة خفيفة لدراجة نارية كان على متنها رجل و إمرأة أصيبا إصابات بليغة و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية و قامت بنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بماطر لكن كانت المنية أقرب حيث توفي الرجل مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى و توفيت زوجته في سيارة الإسعاف عند نقلها الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.
مكتب بنزرت - الشروق اون لاين - أيمن المحفوظي:
جد مساء اليوم حوالي الساعة الخامسة حادث مرور على مستوى الطريق الوطنية عدد 7 في منطقة حي حشاد التابعة لمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت.
و تمثلت صورة الحادث في صدم شاحنة خفيفة لدراجة نارية كان على متنها رجل و إمرأة أصيبا إصابات بليغة و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية و قامت بنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بماطر لكن كانت المنية أقرب حيث توفي الرجل مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى و توفيت زوجته في سيارة الإسعاف عند نقلها الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018