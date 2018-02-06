غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية

مكتب بنزرت - الشروق اون لاين - أيمن المحفوظي:

جد مساء اليوم حوالي الساعة الخامسة حادث مرور على مستوى الطريق الوطنية عدد 7 في منطقة حي حشاد التابعة لمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت.

و تمثلت صورة الحادث في صدم شاحنة خفيفة لدراجة نارية كان على متنها رجل و إمرأة أصيبا إصابات بليغة و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية و قامت بنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بماطر لكن كانت المنية أقرب حيث توفي الرجل مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى و توفيت زوجته في سيارة الإسعاف عند نقلها الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.