ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة

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تم مساء اليوم افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية ليتوانيا بتونس وتم تنظيم حفل استقبال حضره من الجانب التونسي هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة وكاتب الدولة للخارجية صبري باش ذبحي ومن الجانب الليتواني نائب وزير الخارجية نوريس جيرماناس والسفير الليتواني بتونس جيدريوس سيكيلوس
وقال خالد الفوراتي القنصل الشرفي للقنصلية الليتوانية بتونس ان فتح القنصلية الشرفية يهدف الى تعزيز العلاقات بين الدولتين التي تعود الى سنة 1992 كما سيتم غدا افتتاح قنصلية شرفية ثانية للتوانيا بمدينة سوسة
وتعد ليتوانيا من البلدان الصغرى المنتمية للاتحاد الاوروبي سنة 2004 و يسكنها اقل من ثلاثة ملايين مواطن وبلغت المبادلات مع تونس خلال العام المنقضي خمسة ملايين اورو
تم مساء اليوم افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية ليتوانيا بتونس وتم تنظيم حفل استقبال حضره من الجانب التونسي هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة وكاتب الدولة للخارجية صبري باش ذبحي ومن الجانب الليتواني نائب وزير الخارجية نوريس جيرماناس والسفير الليتواني بتونس جيدريوس سيكيلوس
وقال خالد الفوراتي القنصل الشرفي للقنصلية الليتوانية بتونس ان فتح القنصلية الشرفية يهدف الى تعزيز العلاقات بين الدولتين التي تعود الى سنة 1992 كما سيتم غدا افتتاح قنصلية شرفية ثانية للتوانيا بمدينة سوسة
وتعد ليتوانيا من البلدان الصغرى المنتمية للاتحاد الاوروبي سنة 2004 و يسكنها اقل من ثلاثة ملايين مواطن وبلغت المبادلات مع تونس خلال العام المنقضي خمسة ملايين اورو
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018