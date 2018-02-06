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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
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الأولى
ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018 | 18:46

تم مساء اليوم افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية ليتوانيا بتونس وتم تنظيم حفل استقبال حضره من الجانب التونسي هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة وكاتب الدولة للخارجية صبري باش ذبحي ومن الجانب الليتواني نائب وزير الخارجية نوريس جيرماناس والسفير الليتواني بتونس جيدريوس سيكيلوس

وقال خالد الفوراتي القنصل الشرفي للقنصلية الليتوانية بتونس ان فتح القنصلية الشرفية يهدف الى تعزيز العلاقات بين الدولتين التي تعود الى سنة 1992 كما سيتم غدا افتتاح قنصلية شرفية ثانية للتوانيا بمدينة سوسة

وتعد ليتوانيا من البلدان الصغرى المنتمية للاتحاد الاوروبي سنة 2004 و يسكنها اقل من ثلاثة ملايين مواطن وبلغت المبادلات مع تونس خلال العام المنقضي خمسة ملايين اورو

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الأولى
ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018 | 18:46

تم مساء اليوم افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية ليتوانيا بتونس وتم تنظيم حفل استقبال حضره من الجانب التونسي هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة وكاتب الدولة للخارجية صبري باش ذبحي ومن الجانب الليتواني نائب وزير الخارجية نوريس جيرماناس والسفير الليتواني بتونس جيدريوس سيكيلوس

وقال خالد الفوراتي القنصل الشرفي للقنصلية الليتوانية بتونس ان فتح القنصلية الشرفية يهدف الى تعزيز العلاقات بين الدولتين التي تعود الى سنة 1992 كما سيتم غدا افتتاح قنصلية شرفية ثانية للتوانيا بمدينة سوسة

وتعد ليتوانيا من البلدان الصغرى المنتمية للاتحاد الاوروبي سنة 2004 و يسكنها اقل من ثلاثة ملايين مواطن وبلغت المبادلات مع تونس خلال العام المنقضي خمسة ملايين اورو

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أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
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تحدث أسطورة ريال مدريد السابق، عن أوضاع الفريق الملكي، قبل أسبوع من مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن...
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:03
تمّ، اليوم، الإعلان رسميا عن انطلاق المفاوضات بين تونس وإيطاليا بخصوص التمديد في استغلال أنبوب الغاز...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018
06 فيفري 2018 السّاعة 20:55
بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا بأقصى الشمال مع بعض الأمطار المحليّة.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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