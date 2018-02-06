ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة

تم مساء اليوم افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية ليتوانيا بتونس وتم تنظيم حفل استقبال حضره من الجانب التونسي هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة وكاتب الدولة للخارجية صبري باش ذبحي ومن الجانب الليتواني نائب وزير الخارجية نوريس جيرماناس والسفير الليتواني بتونس جيدريوس سيكيلوس

وقال خالد الفوراتي القنصل الشرفي للقنصلية الليتوانية بتونس ان فتح القنصلية الشرفية يهدف الى تعزيز العلاقات بين الدولتين التي تعود الى سنة 1992 كما سيتم غدا افتتاح قنصلية شرفية ثانية للتوانيا بمدينة سوسة

وتعد ليتوانيا من البلدان الصغرى المنتمية للاتحاد الاوروبي سنة 2004 و يسكنها اقل من ثلاثة ملايين مواطن وبلغت المبادلات مع تونس خلال العام المنقضي خمسة ملايين اورو