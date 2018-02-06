حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن

-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر توفّر معلومات، تمكّنت يوم امس منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف من ولاية بن عروس من الكشف عن مقترف عمليّات سرقة من داخل محلاّت سكنيّة (من ذوي السّوابق العدليّة) والقبض عليه وقد حُجز بمنزله مفتاحين خاصّين بسيّارتين، جهاز اعلاميّة، لوحة رقميّة مضيئة لسيّارة أجرة "تاكسي"، 03 قوارير إطفاء محمولة كبيرة الحجم، أضواء خلفيّة لعدد من السّيارات، صندوق يحتوي على 80 قرصا ليزريّا مضغوطا، ستائر سيّارات من النّوع الرّفيع، مجموعة من الأحذية النّسائيّة والرّجاليّة ومجموعة من الأسلاك والمقابض، هذا إلى جانب أعقاب سجائر وورق للفّ المخدّرات الذي أفاد المعني أنّه لاستهلاكه الشّخصي من الموّاد المخدّرة والتّي يقتنيها بصفة تكاد يوميّة من لدن شخص آخر.
وبمزيد التّحري معه، اعترف أنّ جملة المحجوزات المذكورة هي حصيلة عمليّات سرقة ارتكبها منذ فترة ولا يزال يحتفظ بها لديه إلى حين انتهاز فرصة التّفريط فيها بالبيع، مصرّحا أنّه استولى عليها من داخل محلاّت سكنيّة بجهة الزّهراء باستعمال مطرقة ومفكّ مسامير، علاوة على آلة حادّة "ساطور" كان يتسلّح بها خلال عمليّات السّرقة دون أن يتولّى استعمالها في ترهيب أصحاب المحلاّت السّكنيّة.
هذا وتمّ ارجاع جزء من المسروق إلى إحدى المتضرّرات والمساعي جارية للتّعرّف على بقيّة المتضرّرين.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر توفّر معلومات، تمكّنت يوم امس منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف من ولاية بن عروس من الكشف عن مقترف عمليّات سرقة من داخل محلاّت سكنيّة (من ذوي السّوابق العدليّة) والقبض عليه وقد حُجز بمنزله مفتاحين خاصّين بسيّارتين، جهاز اعلاميّة، لوحة رقميّة مضيئة لسيّارة أجرة "تاكسي"، 03 قوارير إطفاء محمولة كبيرة الحجم، أضواء خلفيّة لعدد من السّيارات، صندوق يحتوي على 80 قرصا ليزريّا مضغوطا، ستائر سيّارات من النّوع الرّفيع، مجموعة من الأحذية النّسائيّة والرّجاليّة ومجموعة من الأسلاك والمقابض، هذا إلى جانب أعقاب سجائر وورق للفّ المخدّرات الذي أفاد المعني أنّه لاستهلاكه الشّخصي من الموّاد المخدّرة والتّي يقتنيها بصفة تكاد يوميّة من لدن شخص آخر.
وبمزيد التّحري معه، اعترف أنّ جملة المحجوزات المذكورة هي حصيلة عمليّات سرقة ارتكبها منذ فترة ولا يزال يحتفظ بها لديه إلى حين انتهاز فرصة التّفريط فيها بالبيع، مصرّحا أنّه استولى عليها من داخل محلاّت سكنيّة بجهة الزّهراء باستعمال مطرقة ومفكّ مسامير، علاوة على آلة حادّة "ساطور" كان يتسلّح بها خلال عمليّات السّرقة دون أن يتولّى استعمالها في ترهيب أصحاب المحلاّت السّكنيّة.
هذا وتمّ ارجاع جزء من المسروق إلى إحدى المتضرّرات والمساعي جارية للتّعرّف على بقيّة المتضرّرين.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018