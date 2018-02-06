زلزال قوي يضرب تايوان

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ضرب زلزال شدته 6.4 درجة تايوان، ووقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرقي هوا لين، على عمق كيلومتر واحد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم يتوفر مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن زلزالا شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة قبالة الساحل الشرقي لتايوان، على مسافة نحو 17 كيلومترا شمال شرقي منطقة هوالين، يوم الأحد.

وذكرت هيئة المساحة أن مركز الزلزال يقع على عمق 7.8 كيلومتر، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار، في حين تعمل شبكة القطارات السريعة في تايوان والسكك الحديدية المحلية بصورة طبيعية.

وفي وقت لاحق، كشفت الهيئة الأمريكية عن زلزال آخر وقع في المنطقة نفسها بلغت قوته 5.3 درجة.