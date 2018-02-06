محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس

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التقى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو طوني فرنجية سفير الجمهورية اللبنانية بتونس.
وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ولبنان في مختلف المجالات واليات دعم التعاون البرلماني بين مجلس نواب الشعب ومجلس النواب اللبناني.
كما التقى رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو لويزا دا سوزا سفيرة بريطانيا بتونس.
ومكنت المحادثة من تبادل وجهات النظر بخصوص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والحرص المشترك على مزيد تعزيزه في مختلف المجالات.
وأكّدت سفيرة بريطانيا، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، مواصلة دعم بلادها لمسار الانتقال الديمقراطي، مشيرة الى أن الاستقرار وتحسّن الوضع الأمني في تونس يشجّعان على دفع الاستثمار والسياحة.
والتقى رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم أيضا، ليديا ميلكا فيزوركيفيتس ، سفيرة الجمهورية البولوندية.
وكان اللقاء مناسبة لبحث سبل دفع علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة، الى جانب تبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون البرلماني وافاق دعمها ومزيد تطويرها .
التقى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو طوني فرنجية سفير الجمهورية اللبنانية بتونس.
وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ولبنان في مختلف المجالات واليات دعم التعاون البرلماني بين مجلس نواب الشعب ومجلس النواب اللبناني.
كما التقى رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو لويزا دا سوزا سفيرة بريطانيا بتونس.
ومكنت المحادثة من تبادل وجهات النظر بخصوص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والحرص المشترك على مزيد تعزيزه في مختلف المجالات.
وأكّدت سفيرة بريطانيا، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، مواصلة دعم بلادها لمسار الانتقال الديمقراطي، مشيرة الى أن الاستقرار وتحسّن الوضع الأمني في تونس يشجّعان على دفع الاستثمار والسياحة.
والتقى رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم أيضا، ليديا ميلكا فيزوركيفيتس ، سفيرة الجمهورية البولوندية.
وكان اللقاء مناسبة لبحث سبل دفع علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة، الى جانب تبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون البرلماني وافاق دعمها ومزيد تطويرها .
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018