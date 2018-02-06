محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

التقى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو طوني فرنجية سفير الجمهورية اللبنانية بتونس.

وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ولبنان في مختلف المجالات واليات دعم التعاون البرلماني بين مجلس نواب الشعب ومجلس النواب اللبناني.

كما التقى رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو لويزا دا سوزا سفيرة بريطانيا بتونس.

ومكنت المحادثة من تبادل وجهات النظر بخصوص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والحرص المشترك على مزيد تعزيزه في مختلف المجالات.

وأكّدت سفيرة بريطانيا، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، مواصلة دعم بلادها لمسار الانتقال الديمقراطي، مشيرة الى أن الاستقرار وتحسّن الوضع الأمني في تونس يشجّعان على دفع الاستثمار والسياحة.

والتقى رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم أيضا، ليديا ميلكا فيزوركيفيتس ، سفيرة الجمهورية البولوندية.

وكان اللقاء مناسبة لبحث سبل دفع علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة، الى جانب تبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون البرلماني وافاق دعمها ومزيد تطويرها .

وات