بسبب تعطيل عرض مشروع تجريم التطبيع: ائتلاف " توانسه من أجل فلسطين " يحتج أمام البرلمان

أعلن ائتلاف " توانسه من أجل فلسطين " عزمه تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم 9 فيفري الجاري . وجاء في هذا الإعلان ما يلي : " إثر محاولات تعطيل إتمام إجراءات عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني على الجلسة العامة المقرر يوم 20 فيفري 2018 (بعد اتفاق رؤساء الكتل النيابية وإقرار رئاسة المجلس التاريخ المذكور) وتعطيل إجراءات الاستماع للسلطة التنفيذية والمجتمع المدني ونقاش المشروع داخل لجنة الحقوق والحريات لأسابيع متتالية.

ينظم ائتلاف " توانسه من أجل فلسطين " وقفة أمام مجلس النواب يوم الجمعة 9 فيفري 2018 على الساعة العاشرة صباحا .