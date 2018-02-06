الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر

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اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء ان الوضع في تونس يقتضي حاليا ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي وصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة في الغرض تشارك فيها جميع الاطراف المتداخلة في هذا المجال من وزارات وأطراف اجتماعية ومكونات مجتمع مدني.
وشدد الطرابلسي خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و خصصت للتباحث حول" الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر"، بمشاركة لجنة قيادة هذا المشروع وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس على ان مقاومة الفقر شان وطني ومسؤولية جماعية يتقاسمها ويتحملها الجميع باعتبار ما تتضمنه من ابعاد امنية واجتماعية واقتصادية.
وخصصت الجلسة بالخصوص لمناقشة الخطوط المرجعية الخصوصية مع الاتحاد الاوروبي، باعتباره ممول الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر التي تهدف الى مقاومة الفقر متعدد الابعاد لاسيما في المناطق ذات الاولية وماسسة برامج التدخلات الاجتماعية، اضافة الى استحداث برامج واليات جديدة للحد من الفقر والإدماج الاجتماعي.
وتمحور النقاش خلال جلسة العمل حول تحديد مفاهيم الفقر والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة الفقر، ومهام الخبراء الذين سيتم التعامل معهم في تنفيذ هذا المشروع، علاوة على الاسراع في مراحل اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية حتى تكون جاهزة في غضون السنة القادمة.
يشار إلى ان لجنة قيادة هذا المشروع تتركب من عدة وزارات على غرار الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية، والمرأة والأسرة والطفولة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والمالية، والشؤون المحلية والبيئة، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والشؤون الثقافية، اضافة الى المؤسسات الجامعية والبحثية كالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، والمعهد الوطني للإحصاء.
اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء ان الوضع في تونس يقتضي حاليا ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي وصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة في الغرض تشارك فيها جميع الاطراف المتداخلة في هذا المجال من وزارات وأطراف اجتماعية ومكونات مجتمع مدني.
وشدد الطرابلسي خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و خصصت للتباحث حول" الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر"، بمشاركة لجنة قيادة هذا المشروع وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس على ان مقاومة الفقر شان وطني ومسؤولية جماعية يتقاسمها ويتحملها الجميع باعتبار ما تتضمنه من ابعاد امنية واجتماعية واقتصادية.
وخصصت الجلسة بالخصوص لمناقشة الخطوط المرجعية الخصوصية مع الاتحاد الاوروبي، باعتباره ممول الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر التي تهدف الى مقاومة الفقر متعدد الابعاد لاسيما في المناطق ذات الاولية وماسسة برامج التدخلات الاجتماعية، اضافة الى استحداث برامج واليات جديدة للحد من الفقر والإدماج الاجتماعي.
وتمحور النقاش خلال جلسة العمل حول تحديد مفاهيم الفقر والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة الفقر، ومهام الخبراء الذين سيتم التعامل معهم في تنفيذ هذا المشروع، علاوة على الاسراع في مراحل اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية حتى تكون جاهزة في غضون السنة القادمة.
يشار إلى ان لجنة قيادة هذا المشروع تتركب من عدة وزارات على غرار الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية، والمرأة والأسرة والطفولة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والمالية، والشؤون المحلية والبيئة، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والشؤون الثقافية، اضافة الى المؤسسات الجامعية والبحثية كالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، والمعهد الوطني للإحصاء.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018