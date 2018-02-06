يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر

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أثبت علماء أمريكيون منذ مدة قصيرة فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر الأمراض العصبية انتشارا.
ويؤكد علماء من كلية طب جبل سيناء في أمريكا أن الأدوية الفعالة والآمنة من مضادات الاكتئاب، يتم الحصول عليها من المركبات العضوية الموجودة في العنب.
وأظهرت الدراسات أن العنب ليس له تأثير مهدئ قوي فحسب، بل يساعد على تحييد العديد من أمراض الجهاز العصبي.
ولاحظ العلماء أن الاكتئاب يرتبط بمجموعة من الأمراض الأخرى (المرافقة) مثل التهاب الجهاز المناعي المحيطي وأمراض الغدد اللمفاوية المسؤولة عن حماية الجسم.
وتهدف مضادات الأمراض الحديثة مثل السيروتونين أو الدوبامين إلى تنظيم عمل الناقلات العصبية بشكل عام، إلا أن حالات الاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية تتطلب علاجا أكثر فعالية من هذه الأدوية.
ويعوّل العلماء على إنتاج أدوية أكثر فعالية للاكتئاب من المركبات العضوية للعنب بعد دراسة خصائص الحمض النووي البشري.
أثبت علماء أمريكيون منذ مدة قصيرة فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر الأمراض العصبية انتشارا.
ويؤكد علماء من كلية طب جبل سيناء في أمريكا أن الأدوية الفعالة والآمنة من مضادات الاكتئاب، يتم الحصول عليها من المركبات العضوية الموجودة في العنب.
وأظهرت الدراسات أن العنب ليس له تأثير مهدئ قوي فحسب، بل يساعد على تحييد العديد من أمراض الجهاز العصبي.
ولاحظ العلماء أن الاكتئاب يرتبط بمجموعة من الأمراض الأخرى (المرافقة) مثل التهاب الجهاز المناعي المحيطي وأمراض الغدد اللمفاوية المسؤولة عن حماية الجسم.
وتهدف مضادات الأمراض الحديثة مثل السيروتونين أو الدوبامين إلى تنظيم عمل الناقلات العصبية بشكل عام، إلا أن حالات الاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية تتطلب علاجا أكثر فعالية من هذه الأدوية.
ويعوّل العلماء على إنتاج أدوية أكثر فعالية للاكتئاب من المركبات العضوية للعنب بعد دراسة خصائص الحمض النووي البشري.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018