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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
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الأولى
يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018 | 17:52

أثبت علماء أمريكيون منذ مدة قصيرة فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر الأمراض العصبية انتشارا.

ويؤكد علماء من كلية طب جبل سيناء في أمريكا أن الأدوية الفعالة والآمنة من مضادات الاكتئاب، يتم الحصول عليها من المركبات العضوية الموجودة في العنب.

وأظهرت الدراسات أن العنب ليس له تأثير مهدئ قوي فحسب، بل يساعد على تحييد العديد من أمراض الجهاز العصبي.

ولاحظ العلماء أن الاكتئاب يرتبط بمجموعة من الأمراض الأخرى (المرافقة) مثل التهاب الجهاز المناعي المحيطي وأمراض الغدد اللمفاوية المسؤولة عن حماية الجسم.

وتهدف مضادات الأمراض الحديثة مثل السيروتونين أو الدوبامين إلى تنظيم عمل الناقلات العصبية بشكل عام، إلا أن حالات الاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية تتطلب علاجا أكثر فعالية من هذه الأدوية.

ويعوّل العلماء على إنتاج أدوية أكثر فعالية للاكتئاب من المركبات العضوية للعنب بعد دراسة خصائص الحمض النووي البشري.

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الأولى
يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018 | 17:52

أثبت علماء أمريكيون منذ مدة قصيرة فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر الأمراض العصبية انتشارا.

ويؤكد علماء من كلية طب جبل سيناء في أمريكا أن الأدوية الفعالة والآمنة من مضادات الاكتئاب، يتم الحصول عليها من المركبات العضوية الموجودة في العنب.

وأظهرت الدراسات أن العنب ليس له تأثير مهدئ قوي فحسب، بل يساعد على تحييد العديد من أمراض الجهاز العصبي.

ولاحظ العلماء أن الاكتئاب يرتبط بمجموعة من الأمراض الأخرى (المرافقة) مثل التهاب الجهاز المناعي المحيطي وأمراض الغدد اللمفاوية المسؤولة عن حماية الجسم.

وتهدف مضادات الأمراض الحديثة مثل السيروتونين أو الدوبامين إلى تنظيم عمل الناقلات العصبية بشكل عام، إلا أن حالات الاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية تتطلب علاجا أكثر فعالية من هذه الأدوية.

ويعوّل العلماء على إنتاج أدوية أكثر فعالية للاكتئاب من المركبات العضوية للعنب بعد دراسة خصائص الحمض النووي البشري.

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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