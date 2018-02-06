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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
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الأولى
سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018 | 17:37

عبر سيف الدين الجزيري، لاعب طنطا المصري، عن سعادته الكبيرة باختياره اليوم الثلاثاء، لجائزة أفضل لاعب في طنطا خلال شهر جانفي الماضي.

وقال الجزيري في تصريحات خاصة لموقع كووورة : "اختياري لاعب الشهر هو تأكيد على تقديمي لمردود جيد كما أنه سيزيدني إصرارا على مضاعفة العمل لمواصلة التألق مع طنطا".

وأضاف: "أريد أن أشكر زملائي في طنطا، لأنه بفضلهم نلت هذه الجائزة التي لها أهمية معنوية كبيرة، فلولا مساعدتهم لي فوق الميدان لما تميزت بالشكل الذي يجعلني أفضل لاعب في الشهر الماضي".

وحول مواجهته حمدي النقاز، يوم الأحد الماضي، في لقاء فريقه والزمالك، قال: "لقد كانت مواجهة طريفة، النقاز قدم مباراة جيدة وتعتبر بداية طيبة في أول ظهور له مع الزمالك، خصوصا وأنه منح تمريرة حاسمة وبالنسبة لي قدمت كل ما لدي لمساعدة فريقي، وسجلت هدف تقليص الفارق".

المصدر: كووورة
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الأولى
سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018 | 17:37

عبر سيف الدين الجزيري، لاعب طنطا المصري، عن سعادته الكبيرة باختياره اليوم الثلاثاء، لجائزة أفضل لاعب في طنطا خلال شهر جانفي الماضي.

وقال الجزيري في تصريحات خاصة لموقع كووورة : "اختياري لاعب الشهر هو تأكيد على تقديمي لمردود جيد كما أنه سيزيدني إصرارا على مضاعفة العمل لمواصلة التألق مع طنطا".

وأضاف: "أريد أن أشكر زملائي في طنطا، لأنه بفضلهم نلت هذه الجائزة التي لها أهمية معنوية كبيرة، فلولا مساعدتهم لي فوق الميدان لما تميزت بالشكل الذي يجعلني أفضل لاعب في الشهر الماضي".

وحول مواجهته حمدي النقاز، يوم الأحد الماضي، في لقاء فريقه والزمالك، قال: "لقد كانت مواجهة طريفة، النقاز قدم مباراة جيدة وتعتبر بداية طيبة في أول ظهور له مع الزمالك، خصوصا وأنه منح تمريرة حاسمة وبالنسبة لي قدمت كل ما لدي لمساعدة فريقي، وسجلت هدف تقليص الفارق".

المصدر: كووورة
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أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
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تحدث أسطورة ريال مدريد السابق، عن أوضاع الفريق الملكي، قبل أسبوع من مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن...
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:03
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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