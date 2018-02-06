سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي

عبر سيف الدين الجزيري، لاعب طنطا المصري، عن سعادته الكبيرة باختياره اليوم الثلاثاء، لجائزة أفضل لاعب في طنطا خلال شهر جانفي الماضي.

وقال الجزيري في تصريحات خاصة لموقع كووورة : "اختياري لاعب الشهر هو تأكيد على تقديمي لمردود جيد كما أنه سيزيدني إصرارا على مضاعفة العمل لمواصلة التألق مع طنطا".

وأضاف: "أريد أن أشكر زملائي في طنطا، لأنه بفضلهم نلت هذه الجائزة التي لها أهمية معنوية كبيرة، فلولا مساعدتهم لي فوق الميدان لما تميزت بالشكل الذي يجعلني أفضل لاعب في الشهر الماضي".

وحول مواجهته حمدي النقاز، يوم الأحد الماضي، في لقاء فريقه والزمالك، قال: "لقد كانت مواجهة طريفة، النقاز قدم مباراة جيدة وتعتبر بداية طيبة في أول ظهور له مع الزمالك، خصوصا وأنه منح تمريرة حاسمة وبالنسبة لي قدمت كل ما لدي لمساعدة فريقي، وسجلت هدف تقليص الفارق".

المصدر: كووورة