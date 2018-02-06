خلال عملية شحن بميناء صفاقس: تسرب 13 طنا من زيت الزيتون الرفيع على الرصيف

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مكتب صفاقس - الشروق اون لاين – راشد شعور:
شهد الميناء التجاري بصفاقس ظهر اليوم الثلاثاء تسرب كميات هائلة من زيت الزيتون الرفيع من صهريج خلال عملية شحنه بإحدى البواخر التجارية BF FPRTALIZA كانت متجهة إلى اسبانيا .
وحسب خبير في الشحن ، الصهريج سعته تفوق الـ 13 طنا ، وقد تسربت بالكامل بالرصيف عدد 11 بالميناء التجاري ، وقد تدخل أعوان الميناء لمنع تسرب زيت الزيتون وتجنب خسائر تقدر بمئات الآلاف من الدنانير لكن دون جدوى .
وعلى إثر هذه الحادثة ، تحولت الفرق الأمنية ووحدات من الحماية المدنية إلى مكان الميناء التجاري بصفاقس لمعاينة الأضرار وفتح تحقيق في الغرض لتحديد الأسباب التي يبدو انها تقنية بالأساس عند الرفع .
مكتب صفاقس - الشروق اون لاين – راشد شعور:
شهد الميناء التجاري بصفاقس ظهر اليوم الثلاثاء تسرب كميات هائلة من زيت الزيتون الرفيع من صهريج خلال عملية شحنه بإحدى البواخر التجارية BF FPRTALIZA كانت متجهة إلى اسبانيا .
وحسب خبير في الشحن ، الصهريج سعته تفوق الـ 13 طنا ، وقد تسربت بالكامل بالرصيف عدد 11 بالميناء التجاري ، وقد تدخل أعوان الميناء لمنع تسرب زيت الزيتون وتجنب خسائر تقدر بمئات الآلاف من الدنانير لكن دون جدوى .
وعلى إثر هذه الحادثة ، تحولت الفرق الأمنية ووحدات من الحماية المدنية إلى مكان الميناء التجاري بصفاقس لمعاينة الأضرار وفتح تحقيق في الغرض لتحديد الأسباب التي يبدو انها تقنية بالأساس عند الرفع .
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018