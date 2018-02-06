خلال عملية شحن بميناء صفاقس: تسرب 13 طنا من زيت الزيتون الرفيع على الرصيف

مكتب صفاقس - الشروق اون لاين – راشد شعور:

شهد الميناء التجاري بصفاقس ظهر اليوم الثلاثاء تسرب كميات هائلة من زيت الزيتون الرفيع من صهريج خلال عملية شحنه بإحدى البواخر التجارية BF FPRTALIZA كانت متجهة إلى اسبانيا .

وحسب خبير في الشحن ، الصهريج سعته تفوق الـ 13 طنا ، وقد تسربت بالكامل بالرصيف عدد 11 بالميناء التجاري ، وقد تدخل أعوان الميناء لمنع تسرب زيت الزيتون وتجنب خسائر تقدر بمئات الآلاف من الدنانير لكن دون جدوى .

وعلى إثر هذه الحادثة ، تحولت الفرق الأمنية ووحدات من الحماية المدنية إلى مكان الميناء التجاري بصفاقس لمعاينة الأضرار وفتح تحقيق في الغرض لتحديد الأسباب التي يبدو انها تقنية بالأساس عند الرفع .