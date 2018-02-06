اتفاق مبدئي بين الفلاحة والأعراف لمراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل

إتفق الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشأن "مراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل هذا الموسم في إطار يراعي مصالح وحقوق مختلف الاطراف المتدخلة وخاصة الفلاحين، الذين يجابهون ارتفاعا كبيرا في كلفة الانتاج".

كما تم الـتأكيد، الثلاثاء، خلال لقاء جمع بين رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، في زيارة هي الأولى من نوعها لماجول منذ توليه منصب رئاسة الإتحاد في جانفي 2018، على ضرورة إعتماد الية التسعير حسب الجودة.

ومثل اللقاء، بحسب بلاغ إتحاد الفلاحة، أيضا، مجالا لتناول سبل دفع الحوار وتعميق التشاور بين المنظمتين في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ما يتعلق بتطوير قطاع تحويل وتصنيع المنتوجات الفلاحية.

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