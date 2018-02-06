رسمي: المنتخب التونسي يواجه وديا ايران وكوستاريكاو اسبانيا

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امضت الجامعة التونسية لكرة القدم رسميا عقود اجراء سلسلة من المباريات الودية في اطار تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كاس العالم المقررة بروسيا من 14 جوان الى 15 جويلية القادمين.
وذكرت الجامعة اليوم الثلاثاء ان المنتخب التونسي سيستهل هذه اللقاءات الودية بمواجهة ايران بملعب رادس يوم 23 مارس القادم ثم ملاقاة كوستاريكا بملعب اليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية يوم 27 من نفس الشهر على ان يتبارى مع اسبانيا يوم 9 جوان بملعب كراسنودار بروسيا.
كما افاد المصدر ذاته انه تم امضاء عقد اجراء تربص تحضيري بمدينة فيربيي السويسرية في الفترة المتراوحة بين 25 ماي و5 جوان المقبلين مع برمجة مقابلتين وديتين تقع المصادقة عليهما من طرف الناخب الوطني. وتبقى امكانية تقديم موعد اقامة هذا التربص واردة لكنه لن يتجاوز في جميع الحالات 11 يوما.
هذا وقد اشترطت الجامعة التونسية لكرة القدم تمكينها من شارة البث الفضائي لفائدة التلفزة الوطنية بالنسبة للمباريات الودية التي ستجرى خارج تونس وهو ما تم تضمينه في العقد حتى يتسنى للجماهير التونسية متابعة كافة المقابلات الودية.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن مونديال روسيا في المجموعة السابعة الى جانب بلجيكا وانقلترا وبنما.
امضت الجامعة التونسية لكرة القدم رسميا عقود اجراء سلسلة من المباريات الودية في اطار تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كاس العالم المقررة بروسيا من 14 جوان الى 15 جويلية القادمين.
وذكرت الجامعة اليوم الثلاثاء ان المنتخب التونسي سيستهل هذه اللقاءات الودية بمواجهة ايران بملعب رادس يوم 23 مارس القادم ثم ملاقاة كوستاريكا بملعب اليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية يوم 27 من نفس الشهر على ان يتبارى مع اسبانيا يوم 9 جوان بملعب كراسنودار بروسيا.
كما افاد المصدر ذاته انه تم امضاء عقد اجراء تربص تحضيري بمدينة فيربيي السويسرية في الفترة المتراوحة بين 25 ماي و5 جوان المقبلين مع برمجة مقابلتين وديتين تقع المصادقة عليهما من طرف الناخب الوطني. وتبقى امكانية تقديم موعد اقامة هذا التربص واردة لكنه لن يتجاوز في جميع الحالات 11 يوما.
هذا وقد اشترطت الجامعة التونسية لكرة القدم تمكينها من شارة البث الفضائي لفائدة التلفزة الوطنية بالنسبة للمباريات الودية التي ستجرى خارج تونس وهو ما تم تضمينه في العقد حتى يتسنى للجماهير التونسية متابعة كافة المقابلات الودية.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن مونديال روسيا في المجموعة السابعة الى جانب بلجيكا وانقلترا وبنما.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018