رسمي: المنتخب التونسي يواجه وديا ايران وكوستاريكاو اسبانيا

امضت الجامعة التونسية لكرة القدم رسميا عقود اجراء سلسلة من المباريات الودية في اطار تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كاس العالم المقررة بروسيا من 14 جوان الى 15 جويلية القادمين.

وذكرت الجامعة اليوم الثلاثاء ان المنتخب التونسي سيستهل هذه اللقاءات الودية بمواجهة ايران بملعب رادس يوم 23 مارس القادم ثم ملاقاة كوستاريكا بملعب اليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية يوم 27 من نفس الشهر على ان يتبارى مع اسبانيا يوم 9 جوان بملعب كراسنودار بروسيا.

كما افاد المصدر ذاته انه تم امضاء عقد اجراء تربص تحضيري بمدينة فيربيي السويسرية في الفترة المتراوحة بين 25 ماي و5 جوان المقبلين مع برمجة مقابلتين وديتين تقع المصادقة عليهما من طرف الناخب الوطني. وتبقى امكانية تقديم موعد اقامة هذا التربص واردة لكنه لن يتجاوز في جميع الحالات 11 يوما.

هذا وقد اشترطت الجامعة التونسية لكرة القدم تمكينها من شارة البث الفضائي لفائدة التلفزة الوطنية بالنسبة للمباريات الودية التي ستجرى خارج تونس وهو ما تم تضمينه في العقد حتى يتسنى للجماهير التونسية متابعة كافة المقابلات الودية.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن مونديال روسيا في المجموعة السابعة الى جانب بلجيكا وانقلترا وبنما.