الأسد يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية

بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجيش.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الزعيم كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجيش والتي تصادف الثامن من الحالي.

وقالت الوكالة، إن الأسد تمنى في البرقية، لكيم والشعب الكوري دوام النجاح ومزيداً من التقدم، مؤكداً الحرص على الجهود التي تقود إلى مواصلة العلاقات المتينة بين الشعبين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، بعث رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في ماي الماضي، أعرب فيها عن شكره العميق لقيادة كوريا الشمالية لـ"مساعدة" سوريا في أزمتها.