أضرار مادية بالغة إثر حريق في مدرسة الشعانبة بالدهماني

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الكاف - الشروق اون لاين - المولدي العباسي :
نشب ليلة البارحة حريق بمدرسة الشعانبة التي تقع على بعد 5 كلم من مدينة الدهماني على مستوى طريق الباطن في اتجاه القصور . و قد اندلعت النيران في ساعة متأخرة من الليل و أتت على جميع المعدات الإعلامية و المطعم المدرسي و بعض معدات التدريس . مصدر أمني لم يرجح أن الحريق ناتج عن عطب كهربائي سيما استهداف المعدات الإعلامية و المطعم المدرسي و تزامنه مع حريق بمبيت مدرسة اعدادية في تالة . و في انتظار الكشف عن حقيقة الحريق فقد طالب الأولياء بحماية المؤسسة التربوية العمومية بما هي مكسب لأبناء متساكني أولاد عسال و الجويرات و الشعانبة و الباطن . و للأفادة فإن الدروس تتواصل بصفة عادية بالمؤسسة وسط استنكار كبير من الأسرة التربوية .
الكاف - الشروق اون لاين - المولدي العباسي :
نشب ليلة البارحة حريق بمدرسة الشعانبة التي تقع على بعد 5 كلم من مدينة الدهماني على مستوى طريق الباطن في اتجاه القصور . و قد اندلعت النيران في ساعة متأخرة من الليل و أتت على جميع المعدات الإعلامية و المطعم المدرسي و بعض معدات التدريس . مصدر أمني لم يرجح أن الحريق ناتج عن عطب كهربائي سيما استهداف المعدات الإعلامية و المطعم المدرسي و تزامنه مع حريق بمبيت مدرسة اعدادية في تالة . و في انتظار الكشف عن حقيقة الحريق فقد طالب الأولياء بحماية المؤسسة التربوية العمومية بما هي مكسب لأبناء متساكني أولاد عسال و الجويرات و الشعانبة و الباطن . و للأفادة فإن الدروس تتواصل بصفة عادية بالمؤسسة وسط استنكار كبير من الأسرة التربوية .
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018