أضرار مادية بالغة إثر حريق في مدرسة الشعانبة بالدهماني

الكاف - الشروق اون لاين - المولدي العباسي :

نشب ليلة البارحة حريق بمدرسة الشعانبة التي تقع على بعد 5 كلم من مدينة الدهماني على مستوى طريق الباطن في اتجاه القصور . و قد اندلعت النيران في ساعة متأخرة من الليل و أتت على جميع المعدات الإعلامية و المطعم المدرسي و بعض معدات التدريس . مصدر أمني لم يرجح أن الحريق ناتج عن عطب كهربائي سيما استهداف المعدات الإعلامية و المطعم المدرسي و تزامنه مع حريق بمبيت مدرسة اعدادية في تالة . و في انتظار الكشف عن حقيقة الحريق فقد طالب الأولياء بحماية المؤسسة التربوية العمومية بما هي مكسب لأبناء متساكني أولاد عسال و الجويرات و الشعانبة و الباطن . و للأفادة فإن الدروس تتواصل بصفة عادية بالمؤسسة وسط استنكار كبير من الأسرة التربوية .