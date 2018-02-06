حريق مبيت المدرسة الإعدادية بتالة: وزارة التربية توضح

أفادت وزارة التربية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه إثر نشوب حريق بمرقد الفتيات بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة من ولاية القصرين على الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس الاثنين، تم في الإبان إجلاء كل التلميذات المقيمات وعددهن 83 تلميذة.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ "كافة التدابير المستوجبة في مثل هذه الوضعيات"، حيث تولت مصالح الحماية المدنية إخماد الحريق على الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ونقل التلميذتين رحمة السعيدي وسرور هيشري إلى المستشفى الجهوي بالقصرين وسبع فتيات إلى المستشفى المحلي بتالة، بينما تم تأمين إيواء بقية التلميذات من قبل الإطار التربوي والإداري العامل بالمؤسسة.

وكلفت وزارة التربية وفق ما جاء في البيان، الأخصائية النفسية بالإحاطة بالتلميذات سواء بالمستشفى أو بالمؤسسة التربوية المعنية كما كلفت فريقا إداريا وتقنيا بالقيام بالمعاينة الأولية ولتحديد أوجه التدخل.

وأكدت الوزارة أن "التنسيق جار مع الجهات الأمنية لتحديد أسباب الحريق من ناحية، ومع مصالح وزارة الصحة والسلط الجهوية والطرف الاجتماعي من ناحية ثانية، لتأمين الرعاية الصحية والنفسية لكافة التلاميذ وللقيمتين المشرفتين على تأطير المقيمات ساعة نشوب الحريق".

يذكر أن حريقا اندلع، ليلة أمس الاثنين بمبيت الفتيات بالمدرسة الاعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، نتيجة تماس كهربائي، وفق معطيات أولية.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أن التلميذين اللتين أصيبتا ليلة البارحة في الحريق، فارقتا الحياة ظهر اليوم الثلاثاء بقسم الإنعاش بعد أن تم نقلهما إليه مساء أمس جراء تعرض الأولى إلى حروق بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها وتعرض الثانية إلى اختناق حاد بفعل الدخان.

وأضافت ذات المصادر في تصريح ل (وات) بالجهة أن "بقية المصابات باختناق جراء هذا الحريق والبالغ عددهن 9 تلميذات، تلقين الإسعافات الضرورية بالمستشفى المحلي بتالة"، واكدت أن "حالتهن الصحية جيدة ويخضعن حاليا الى الاحاطة النفسية اللازمة".