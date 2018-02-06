حريق مبيت المدرسة الإعدادية بتالة: وزارة التربية توضح

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أفادت وزارة التربية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه إثر نشوب حريق بمرقد الفتيات بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة من ولاية القصرين على الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس الاثنين، تم في الإبان إجلاء كل التلميذات المقيمات وعددهن 83 تلميذة.
وأكد البيان أنه تم اتخاذ "كافة التدابير المستوجبة في مثل هذه الوضعيات"، حيث تولت مصالح الحماية المدنية إخماد الحريق على الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ونقل التلميذتين رحمة السعيدي وسرور هيشري إلى المستشفى الجهوي بالقصرين وسبع فتيات إلى المستشفى المحلي بتالة، بينما تم تأمين إيواء بقية التلميذات من قبل الإطار التربوي والإداري العامل بالمؤسسة.
وكلفت وزارة التربية وفق ما جاء في البيان، الأخصائية النفسية بالإحاطة بالتلميذات سواء بالمستشفى أو بالمؤسسة التربوية المعنية كما كلفت فريقا إداريا وتقنيا بالقيام بالمعاينة الأولية ولتحديد أوجه التدخل.
وأكدت الوزارة أن "التنسيق جار مع الجهات الأمنية لتحديد أسباب الحريق من ناحية، ومع مصالح وزارة الصحة والسلط الجهوية والطرف الاجتماعي من ناحية ثانية، لتأمين الرعاية الصحية والنفسية لكافة التلاميذ وللقيمتين المشرفتين على تأطير المقيمات ساعة نشوب الحريق".
يذكر أن حريقا اندلع، ليلة أمس الاثنين بمبيت الفتيات بالمدرسة الاعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، نتيجة تماس كهربائي، وفق معطيات أولية.
وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أن التلميذين اللتين أصيبتا ليلة البارحة في الحريق، فارقتا الحياة ظهر اليوم الثلاثاء بقسم الإنعاش بعد أن تم نقلهما إليه مساء أمس جراء تعرض الأولى إلى حروق بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها وتعرض الثانية إلى اختناق حاد بفعل الدخان.
وأضافت ذات المصادر في تصريح ل (وات) بالجهة أن "بقية المصابات باختناق جراء هذا الحريق والبالغ عددهن 9 تلميذات، تلقين الإسعافات الضرورية بالمستشفى المحلي بتالة"، واكدت أن "حالتهن الصحية جيدة ويخضعن حاليا الى الاحاطة النفسية اللازمة".
أفادت وزارة التربية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه إثر نشوب حريق بمرقد الفتيات بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة من ولاية القصرين على الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس الاثنين، تم في الإبان إجلاء كل التلميذات المقيمات وعددهن 83 تلميذة.
وأكد البيان أنه تم اتخاذ "كافة التدابير المستوجبة في مثل هذه الوضعيات"، حيث تولت مصالح الحماية المدنية إخماد الحريق على الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ونقل التلميذتين رحمة السعيدي وسرور هيشري إلى المستشفى الجهوي بالقصرين وسبع فتيات إلى المستشفى المحلي بتالة، بينما تم تأمين إيواء بقية التلميذات من قبل الإطار التربوي والإداري العامل بالمؤسسة.
وكلفت وزارة التربية وفق ما جاء في البيان، الأخصائية النفسية بالإحاطة بالتلميذات سواء بالمستشفى أو بالمؤسسة التربوية المعنية كما كلفت فريقا إداريا وتقنيا بالقيام بالمعاينة الأولية ولتحديد أوجه التدخل.
وأكدت الوزارة أن "التنسيق جار مع الجهات الأمنية لتحديد أسباب الحريق من ناحية، ومع مصالح وزارة الصحة والسلط الجهوية والطرف الاجتماعي من ناحية ثانية، لتأمين الرعاية الصحية والنفسية لكافة التلاميذ وللقيمتين المشرفتين على تأطير المقيمات ساعة نشوب الحريق".
يذكر أن حريقا اندلع، ليلة أمس الاثنين بمبيت الفتيات بالمدرسة الاعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، نتيجة تماس كهربائي، وفق معطيات أولية.
وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أن التلميذين اللتين أصيبتا ليلة البارحة في الحريق، فارقتا الحياة ظهر اليوم الثلاثاء بقسم الإنعاش بعد أن تم نقلهما إليه مساء أمس جراء تعرض الأولى إلى حروق بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها وتعرض الثانية إلى اختناق حاد بفعل الدخان.
وأضافت ذات المصادر في تصريح ل (وات) بالجهة أن "بقية المصابات باختناق جراء هذا الحريق والبالغ عددهن 9 تلميذات، تلقين الإسعافات الضرورية بالمستشفى المحلي بتالة"، واكدت أن "حالتهن الصحية جيدة ويخضعن حاليا الى الاحاطة النفسية اللازمة".
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018