اتصالات تونس و مجمع برولوجيك ثقة متجددة

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أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات ومجمع "برولوجيك" الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 ، عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ سنة 2015.
وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى .
وترّأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع "برولوجيك".
وصرّح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس "نحن سعداء اليوم بتجديد الثقة في خدماتنا و بمزيد دعم هذه الشراكة لتواصل اتصالات تونس وضع خبرتها على ذمة مجمع" برولوجيك" لتساعده على مزيد الاستجابة لانتظارات حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية ". وأضاف السيد فاضل كريّم: نعمل في اتصالات تونس على التطوير المستمرّ لعلاقاتنا المميّزة مع كلّ شركائنا في سائر القطاعات ".
وبيّن عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع برولوجيك "نحن راضون تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا من تقديم أفضل الحلول لحرفائنا و شركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون".
واتفّق الشريكان خلال حفل التوقيع على بحث سبل تعاون جديدة لمزيد تمتين علاقة الشراكة التي تجمعهما.
أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات ومجمع "برولوجيك" الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 ، عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ سنة 2015.
وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى .
وترّأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع "برولوجيك".
وصرّح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس "نحن سعداء اليوم بتجديد الثقة في خدماتنا و بمزيد دعم هذه الشراكة لتواصل اتصالات تونس وضع خبرتها على ذمة مجمع" برولوجيك" لتساعده على مزيد الاستجابة لانتظارات حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية ". وأضاف السيد فاضل كريّم: نعمل في اتصالات تونس على التطوير المستمرّ لعلاقاتنا المميّزة مع كلّ شركائنا في سائر القطاعات ".
وبيّن عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع برولوجيك "نحن راضون تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا من تقديم أفضل الحلول لحرفائنا و شركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون".
واتفّق الشريكان خلال حفل التوقيع على بحث سبل تعاون جديدة لمزيد تمتين علاقة الشراكة التي تجمعهما.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018