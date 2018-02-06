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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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اتصالات تونس و مجمع برولوجيك ثقة متجددة
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الأولى
اتصالات تونس و مجمع برولوجيك ثقة متجددة
06 فيفري 2018 | 15:49

أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات  ومجمع "برولوجيك" الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 ، عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ  سنة 2015.

وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة  ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى .

وترّأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع "برولوجيك".

وصرّح الرئيس المدير العام  لاتصالات  تونس "نحن  سعداء اليوم  بتجديد  الثقة  في خدماتنا و بمزيد  دعم  هذه الشراكة  لتواصل اتصالات  تونس وضع  خبرتها  على ذمة مجمع" برولوجيك" لتساعده على مزيد  الاستجابة  لانتظارات  حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية ". وأضاف السيد  فاضل  كريّم:   نعمل  في اتصالات تونس على التطوير المستمرّ لعلاقاتنا  المميّزة مع كلّ شركائنا في  سائر القطاعات ".

وبيّن عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع  برولوجيك "نحن راضون  تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا  باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا  من تقديم أفضل الحلول  لحرفائنا و شركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون".

واتفّق الشريكان خلال حفل  التوقيع على بحث  سبل  تعاون  جديدة  لمزيد  تمتين  علاقة الشراكة التي تجمعهما.

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الأولى
اتصالات تونس و مجمع برولوجيك ثقة متجددة
06 فيفري 2018 | 15:49

أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات  ومجمع "برولوجيك" الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 ، عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ  سنة 2015.

وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة  ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى .

وترّأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع "برولوجيك".

وصرّح الرئيس المدير العام  لاتصالات  تونس "نحن  سعداء اليوم  بتجديد  الثقة  في خدماتنا و بمزيد  دعم  هذه الشراكة  لتواصل اتصالات  تونس وضع  خبرتها  على ذمة مجمع" برولوجيك" لتساعده على مزيد  الاستجابة  لانتظارات  حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية ". وأضاف السيد  فاضل  كريّم:   نعمل  في اتصالات تونس على التطوير المستمرّ لعلاقاتنا  المميّزة مع كلّ شركائنا في  سائر القطاعات ".

وبيّن عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع  برولوجيك "نحن راضون  تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا  باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا  من تقديم أفضل الحلول  لحرفائنا و شركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون".

واتفّق الشريكان خلال حفل  التوقيع على بحث  سبل  تعاون  جديدة  لمزيد  تمتين  علاقة الشراكة التي تجمعهما.

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المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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