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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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الغاء التربصين التحضيريين للاعبين المحليين وتقديم ثمن نهائي كاس تونس الى 24 و25 فيفري
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الأولى
الغاء التربصين التحضيريين للاعبين المحليين وتقديم ثمن نهائي كاس تونس الى 24 و25 فيفري
06 فيفري 2018 | 15:40

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الغاء التربصين التحضيريين المبرمجين للمنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال شهري فيفري الجاري وافريل القادم في اطار التحضير لنهائيات كاس العالم روسيا 2018 وذلك بعد احتراف العديد من العناصر الدولية المحلية خلال فترة التنقلات الشتوية الاخيرة.

واضاف نفس المصدر انه على اثر جلسة عمل جمعت وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بنبيل معلول الناخب الوطني يوم الاثنين بمقر الجامعة تقرر برمجة ثلاثة تربصات لفائدة حراس المرمى المؤهلين للانتماء الى المنتخب الوطني الاول من 19 الى 21 فيفري الحالي والثاني من 23 الى 25 افريل المقبل والثالث من 30 افريل الى 2 ماي القادمين.

 كما تم الاتفاق على الابقاء على نفس جدول مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى جانب برمجة مقابلات كأس تونس خلال المواعيد التي كانت مبرمجة لتربصات اللاعبين المحليين وذلك على النحو التالي :

-الدور ثمن النهائي / 24 و25 فيفري 2018

- الدور ربع النهائي / 4 أفريل 2018

-الدور نصف النهائي / 21 و22 أفريل 2018

-الدور النهائي 12 او 13 ماي 2018 

 وتاتي جلسة العمل بين وديع الجريء ونبيل معلول بعد يوم من القرار الذي اتخذه المكتب الجامعي لكرة القدم بخصوص انهاء مهام نادر داود المستشار الفني المكلف بالتقييم وبمتابعة اللاعبين الناشطين خارج تونس صلب الجهاز الفني لمنتخب الاكابر الى جانب التخلي عن ملف تجنيس اللاعب الايفواري للترجي الرياضي فوسيني كوليبالي بعد ان تقرر عدم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب خلال الفترة القادمة.

وتجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني كان قد وجه الدعوة لكوليبالي للمشاركة في التربص التحضيري الاخير بالعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر جانفي المنقضي في انتظار استكمال اجراءات تجنيسه.

ويخوض المنتخب التونسي المونديال الروسي المقرر من 14 جوان الى 15 جويلية 2018 ضمن المجموعة السابعة التي تضم ايضا منتخبات انقلترا وبلجيكيا وبنما.

  

 

 

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الأولى
الغاء التربصين التحضيريين للاعبين المحليين وتقديم ثمن نهائي كاس تونس الى 24 و25 فيفري
06 فيفري 2018 | 15:40

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الغاء التربصين التحضيريين المبرمجين للمنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال شهري فيفري الجاري وافريل القادم في اطار التحضير لنهائيات كاس العالم روسيا 2018 وذلك بعد احتراف العديد من العناصر الدولية المحلية خلال فترة التنقلات الشتوية الاخيرة.

واضاف نفس المصدر انه على اثر جلسة عمل جمعت وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بنبيل معلول الناخب الوطني يوم الاثنين بمقر الجامعة تقرر برمجة ثلاثة تربصات لفائدة حراس المرمى المؤهلين للانتماء الى المنتخب الوطني الاول من 19 الى 21 فيفري الحالي والثاني من 23 الى 25 افريل المقبل والثالث من 30 افريل الى 2 ماي القادمين.

 كما تم الاتفاق على الابقاء على نفس جدول مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى جانب برمجة مقابلات كأس تونس خلال المواعيد التي كانت مبرمجة لتربصات اللاعبين المحليين وذلك على النحو التالي :

-الدور ثمن النهائي / 24 و25 فيفري 2018

- الدور ربع النهائي / 4 أفريل 2018

-الدور نصف النهائي / 21 و22 أفريل 2018

-الدور النهائي 12 او 13 ماي 2018 

 وتاتي جلسة العمل بين وديع الجريء ونبيل معلول بعد يوم من القرار الذي اتخذه المكتب الجامعي لكرة القدم بخصوص انهاء مهام نادر داود المستشار الفني المكلف بالتقييم وبمتابعة اللاعبين الناشطين خارج تونس صلب الجهاز الفني لمنتخب الاكابر الى جانب التخلي عن ملف تجنيس اللاعب الايفواري للترجي الرياضي فوسيني كوليبالي بعد ان تقرر عدم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب خلال الفترة القادمة.

وتجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني كان قد وجه الدعوة لكوليبالي للمشاركة في التربص التحضيري الاخير بالعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر جانفي المنقضي في انتظار استكمال اجراءات تجنيسه.

ويخوض المنتخب التونسي المونديال الروسي المقرر من 14 جوان الى 15 جويلية 2018 ضمن المجموعة السابعة التي تضم ايضا منتخبات انقلترا وبلجيكيا وبنما.

  

 

 

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تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
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