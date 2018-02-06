الغاء التربصين التحضيريين للاعبين المحليين وتقديم ثمن نهائي كاس تونس الى 24 و25 فيفري

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الغاء التربصين التحضيريين المبرمجين للمنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال شهري فيفري الجاري وافريل القادم في اطار التحضير لنهائيات كاس العالم روسيا 2018 وذلك بعد احتراف العديد من العناصر الدولية المحلية خلال فترة التنقلات الشتوية الاخيرة.
واضاف نفس المصدر انه على اثر جلسة عمل جمعت وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بنبيل معلول الناخب الوطني يوم الاثنين بمقر الجامعة تقرر برمجة ثلاثة تربصات لفائدة حراس المرمى المؤهلين للانتماء الى المنتخب الوطني الاول من 19 الى 21 فيفري الحالي والثاني من 23 الى 25 افريل المقبل والثالث من 30 افريل الى 2 ماي القادمين.
كما تم الاتفاق على الابقاء على نفس جدول مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى جانب برمجة مقابلات كأس تونس خلال المواعيد التي كانت مبرمجة لتربصات اللاعبين المحليين وذلك على النحو التالي :
-الدور ثمن النهائي / 24 و25 فيفري 2018
- الدور ربع النهائي / 4 أفريل 2018
-الدور نصف النهائي / 21 و22 أفريل 2018
-الدور النهائي 12 او 13 ماي 2018
وتاتي جلسة العمل بين وديع الجريء ونبيل معلول بعد يوم من القرار الذي اتخذه المكتب الجامعي لكرة القدم بخصوص انهاء مهام نادر داود المستشار الفني المكلف بالتقييم وبمتابعة اللاعبين الناشطين خارج تونس صلب الجهاز الفني لمنتخب الاكابر الى جانب التخلي عن ملف تجنيس اللاعب الايفواري للترجي الرياضي فوسيني كوليبالي بعد ان تقرر عدم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب خلال الفترة القادمة.
وتجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني كان قد وجه الدعوة لكوليبالي للمشاركة في التربص التحضيري الاخير بالعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر جانفي المنقضي في انتظار استكمال اجراءات تجنيسه.
ويخوض المنتخب التونسي المونديال الروسي المقرر من 14 جوان الى 15 جويلية 2018 ضمن المجموعة السابعة التي تضم ايضا منتخبات انقلترا وبلجيكيا وبنما.
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الغاء التربصين التحضيريين المبرمجين للمنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال شهري فيفري الجاري وافريل القادم في اطار التحضير لنهائيات كاس العالم روسيا 2018 وذلك بعد احتراف العديد من العناصر الدولية المحلية خلال فترة التنقلات الشتوية الاخيرة.
واضاف نفس المصدر انه على اثر جلسة عمل جمعت وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بنبيل معلول الناخب الوطني يوم الاثنين بمقر الجامعة تقرر برمجة ثلاثة تربصات لفائدة حراس المرمى المؤهلين للانتماء الى المنتخب الوطني الاول من 19 الى 21 فيفري الحالي والثاني من 23 الى 25 افريل المقبل والثالث من 30 افريل الى 2 ماي القادمين.
كما تم الاتفاق على الابقاء على نفس جدول مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى جانب برمجة مقابلات كأس تونس خلال المواعيد التي كانت مبرمجة لتربصات اللاعبين المحليين وذلك على النحو التالي :
-الدور ثمن النهائي / 24 و25 فيفري 2018
- الدور ربع النهائي / 4 أفريل 2018
-الدور نصف النهائي / 21 و22 أفريل 2018
-الدور النهائي 12 او 13 ماي 2018
وتاتي جلسة العمل بين وديع الجريء ونبيل معلول بعد يوم من القرار الذي اتخذه المكتب الجامعي لكرة القدم بخصوص انهاء مهام نادر داود المستشار الفني المكلف بالتقييم وبمتابعة اللاعبين الناشطين خارج تونس صلب الجهاز الفني لمنتخب الاكابر الى جانب التخلي عن ملف تجنيس اللاعب الايفواري للترجي الرياضي فوسيني كوليبالي بعد ان تقرر عدم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب خلال الفترة القادمة.
وتجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني كان قد وجه الدعوة لكوليبالي للمشاركة في التربص التحضيري الاخير بالعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر جانفي المنقضي في انتظار استكمال اجراءات تجنيسه.
ويخوض المنتخب التونسي المونديال الروسي المقرر من 14 جوان الى 15 جويلية 2018 ضمن المجموعة السابعة التي تضم ايضا منتخبات انقلترا وبلجيكيا وبنما.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018