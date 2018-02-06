عقارب: ضبط شاحنتين محملتين بكمية من الزيتون المسروق

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه أمكن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 04 و05 فيفري 2018 على الساعة 04.00 فجرا لمركز الحرس الوطني بعقارب من ولاية صفاقس من ضبط شاحنتي نقل خفيف على متنهما 04 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 24 و26 سنة قاطنين بالجهة.

وبتفتيش الشاحنتين تبين أنهما محملتين بـ 30 كيسا مملوءة بحب الزيتون تزن (02 طن و100 كلغ) محل سرقة من إحدى الضيعات الفلاحية بالجهة ومبلغ مالي قدره 18 الف دينار من عائدات بيع المسروق.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم وحجز الشاحنتين وكمية الزيتون المسروق والمبلغ المالي.