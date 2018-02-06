رابطة الليغا تستقر على عقوبة بيكيه

احتفل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، برفع "إشارة الصمت" تجاه جماهير إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسباني، ما دفع خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا لانتقاده والتلويح بعقابه.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قدم نادي إسبانيول شكوى ضد بيكيه لرابطة الدوري الإسباني، التي استقرت على معاقبة لاعب برشلونة بالإيقاف من مباراة لثلاث مباريات.

وكان بيكيه كشف عقب المباراة عن أنه لوح بإشارة الصمت كرد على جماهير إسبانيول التي هاجمته طيلة اللقاء وأهانت عائلته.

وكالات