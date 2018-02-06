إصابة 22 شخصاً بحادث تصادم بين 44 مركبة في أبوظبي..فيديو

أدى حادث تصادم وقع اليوم بين 44 مركبة في حوالي الساعة "الثامنة و8 دقائق "صباحاً على شارع الشيخ محمد بن راشد" طريق أبوظبي دبي" بدولة الامارات نتج عنه اصابة 22 شخص بإصابات متنوعة كانت الاصابات كالتالي "اصابة 18 شخص بإصابات بسيطة واصابة شخصين بإصابات بليغة واصابة شخصين آخرين باصابة متوسطة، وذلك بسبب الضباب وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق.