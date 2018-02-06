ريال مدريد يعرض بنزيمة على مانشستر يونايتد وأرسنال

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ذكرت صحيفة "دياريو غول" أنّ نادي ريال مدريد قرر أخيرا "التخلص" من مهاجمه الفرنسي الدولي كريم بنزيمة وعرضه على مانشستر يونايتد لشرائه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة أن النادي الاسباني أبقى في الوقت نفسه الباب مفتوحا أمام ارسنال في حالة رغبته في الحصول على خدمات اللاعب خاصة إذا بقي مواطنه ارسين فينغر على رأس القيادة الفنية للفريق الإنجليزي في الموسم القادم.

يذكر أن بنزيمة تعرض لكثير من الانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي مما ترك أثره على الأداء الهجومي للفريق الاسباني وتزايد الأنباء بشأن وضعه في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في نهاية الموسم.