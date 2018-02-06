وزارة الفلاحة تمنح فلاحي الشمال قروضا تكميلية للموسم الحالي للزراعات الكبري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، عن اسناد قروض تكميلية لفائدة فلاحي الشمال متعلقة بالزراعات الكبري لموسم 2017-2018، تمثل 80 بالمائة من الكلفة المحينة للمستلزمات الاضافية اللازمة (التسميد والمداواة)

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان البنك الوطني الفلاحي قرر منح 191 دينارا للهكتار للمنطقة عدد 1 ( الرطبة وشبه الرطبة) والحبوب المروية و172 دينارا لكل هكتار واقع بالمنطقة عدد 2 (المناطق شبه الجافة العليا والمتوسطة).

وبينت الوزارة ان هذه القروض تهدف الى تامين عمليات العناية بمزارع الحبوب بمناطق الانتاج من حيث التسميد ومقاومة الاعشاب الطفيلية والامراض.

ويمكن للفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذه القروض التكميلية للزراعات الكبرى الاتصال بالفروع الجهوية للبنك الوطني الفلاحي او الحصول على مزيد المعطيات على موقع الوزارة الالكتروني.