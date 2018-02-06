وزير التجارة: حملات مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة متواصلة

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افاد وزير التجارة عمر الباهي، ان تطبيقة اعلامية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري لمراقبة توزيع المواد المدعمة كالفارينة على مستوى المطاحن ثم على مستوى المخابز. وقال، عمر الباهي، في تصريح لإذاعة "شمس اف" سنكون صارمين في تطبيق القانون مع المخالفين والمحتكرين في مجال مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة، مشيرا الى ان اجراءات الغلق ومنع التزود التي تم اتخاذها الى حد الان تمت حسب القانون والى ان الحملات متواصلة في هذا المجال ..
واثنى، في هذا الصدد ،على مجهودات اعوان وزارة التجارة واعوان المراقبة والمديرين الجهويين وجميع الاطراف ذات العلاقة الذين قاموا بعملهم على الميدان ،مشيرا الى ان كل مخالف سيتم منعه من التزود وغلق نقطة بيعه .
واشار، في ما يتعلق بقفة المواطن التونسي، الى إن أسعار الفلفل والطماطم شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة ما بين 40 و60 بالمائة الى جانب أسعار الجلبانة بنسبة ما بين 30 و35 بالمائة، معتبرا أن أسعار اللحوم البيضاء معقولة جدا وتتراوح بين 5200 و5300 الكلغ الواحد ويوجد توازن ، وفق تعبيره .
وأوضح، في سياق متصل، أن هناك مؤشرات ايجابية في مجال المبادلات التجارية وسيقع العمل على بذل مجهودات اضافية لتحقيق النمو خلال السنة الحالية.
افاد وزير التجارة عمر الباهي، ان تطبيقة اعلامية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري لمراقبة توزيع المواد المدعمة كالفارينة على مستوى المطاحن ثم على مستوى المخابز. وقال، عمر الباهي، في تصريح لإذاعة "شمس اف" سنكون صارمين في تطبيق القانون مع المخالفين والمحتكرين في مجال مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة، مشيرا الى ان اجراءات الغلق ومنع التزود التي تم اتخاذها الى حد الان تمت حسب القانون والى ان الحملات متواصلة في هذا المجال ..
واثنى، في هذا الصدد ،على مجهودات اعوان وزارة التجارة واعوان المراقبة والمديرين الجهويين وجميع الاطراف ذات العلاقة الذين قاموا بعملهم على الميدان ،مشيرا الى ان كل مخالف سيتم منعه من التزود وغلق نقطة بيعه .
واشار، في ما يتعلق بقفة المواطن التونسي، الى إن أسعار الفلفل والطماطم شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة ما بين 40 و60 بالمائة الى جانب أسعار الجلبانة بنسبة ما بين 30 و35 بالمائة، معتبرا أن أسعار اللحوم البيضاء معقولة جدا وتتراوح بين 5200 و5300 الكلغ الواحد ويوجد توازن ، وفق تعبيره .
وأوضح، في سياق متصل، أن هناك مؤشرات ايجابية في مجال المبادلات التجارية وسيقع العمل على بذل مجهودات اضافية لتحقيق النمو خلال السنة الحالية.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018