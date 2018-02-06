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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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وزير التجارة: حملات مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة متواصلة
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الشروق أون لاين
وزير التجارة: حملات مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة متواصلة
06 فيفري 2018 | 14:02

افاد وزير التجارة عمر الباهي، ان تطبيقة اعلامية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري لمراقبة توزيع المواد المدعمة كالفارينة على مستوى المطاحن ثم على مستوى المخابز. وقال، عمر الباهي، في تصريح لإذاعة "شمس اف" سنكون صارمين في تطبيق القانون مع المخالفين والمحتكرين في مجال مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة، مشيرا الى ان اجراءات الغلق ومنع التزود التي تم اتخاذها الى حد الان تمت حسب القانون والى ان الحملات متواصلة في هذا المجال ..

واثنى، في هذا الصدد ،على مجهودات اعوان وزارة التجارة واعوان المراقبة والمديرين الجهويين وجميع الاطراف ذات العلاقة الذين قاموا بعملهم على الميدان ،مشيرا الى ان كل مخالف سيتم منعه من التزود وغلق نقطة بيعه .

واشار، في ما يتعلق بقفة المواطن التونسي، الى إن أسعار الفلفل والطماطم شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة ما بين 40 و60 بالمائة الى جانب أسعار الجلبانة بنسبة ما بين 30 و35 بالمائة، معتبرا أن أسعار اللحوم البيضاء معقولة جدا وتتراوح بين 5200 و5300 الكلغ الواحد ويوجد توازن ، وفق تعبيره .

وأوضح، في سياق متصل، أن هناك مؤشرات ايجابية في مجال المبادلات التجارية وسيقع العمل على بذل مجهودات اضافية لتحقيق النمو خلال السنة الحالية.

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الشروق أون لاين
وزير التجارة: حملات مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة متواصلة
06 فيفري 2018 | 14:02

افاد وزير التجارة عمر الباهي، ان تطبيقة اعلامية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري لمراقبة توزيع المواد المدعمة كالفارينة على مستوى المطاحن ثم على مستوى المخابز. وقال، عمر الباهي، في تصريح لإذاعة "شمس اف" سنكون صارمين في تطبيق القانون مع المخالفين والمحتكرين في مجال مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة، مشيرا الى ان اجراءات الغلق ومنع التزود التي تم اتخاذها الى حد الان تمت حسب القانون والى ان الحملات متواصلة في هذا المجال ..

واثنى، في هذا الصدد ،على مجهودات اعوان وزارة التجارة واعوان المراقبة والمديرين الجهويين وجميع الاطراف ذات العلاقة الذين قاموا بعملهم على الميدان ،مشيرا الى ان كل مخالف سيتم منعه من التزود وغلق نقطة بيعه .

واشار، في ما يتعلق بقفة المواطن التونسي، الى إن أسعار الفلفل والطماطم شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة ما بين 40 و60 بالمائة الى جانب أسعار الجلبانة بنسبة ما بين 30 و35 بالمائة، معتبرا أن أسعار اللحوم البيضاء معقولة جدا وتتراوح بين 5200 و5300 الكلغ الواحد ويوجد توازن ، وفق تعبيره .

وأوضح، في سياق متصل، أن هناك مؤشرات ايجابية في مجال المبادلات التجارية وسيقع العمل على بذل مجهودات اضافية لتحقيق النمو خلال السنة الحالية.

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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