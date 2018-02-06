توزر: وقفة احتجاجية للمطالبة بضمان محاكمة عادلة لمتّهم والتسريع في اجراءاتها

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توزر – الشروق أونلاين - بوبكر حريزي
نفّذ عدد من أفراد عائلة موقوف أصيل مدينة دقاش كان يشغل خطّة منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية توزر متهم بالتحيّل ونشطاء من المجتمع المدني بدقاش اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتوزر للمطالبة بالتسريع في اجراءات محاكمته وضمان محاكمة عادلة له حسب تصريح المحتجين.
صرّحت شقيقة الموقوف "م.ك" أنّ شقيقها متهم في قضية "رشوة" منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل امرأة اشتكته وليس لها أيّ دليل إدانة حسب قولها واتهمت أطرافا لم تحدّدها بتوظيف موضوع شقيقها لأغراض تستدعي التحقيق وعبّر نشطاء المجتمع المدني بدقاش عن مساندتهم لعائلة الموقوف ففي تصريحه قال الناشط محمد النايلي ممثل جمعية الشباب والمواطنة بدقاش إنّه هنالك أطراف سياسية تدخلت في موضوع الموقوف "م.ك" وطالب بدوره بضمان محاكمة عادلة له والتسريع في اجراءاتها.
وتجدر الاشارة إلى أنّ المتهم "م.ك" تمّ ايقافه منذ 02 أكتوبر 2017 بتهمة التحيّل وتمّ اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمته للمرة الثالثة لعدم حضور الشاكية التي وجهت لها النيابة العمومية بدورها تهمة المشاركة في التحيّل.
توزر – الشروق أونلاين - بوبكر حريزي
نفّذ عدد من أفراد عائلة موقوف أصيل مدينة دقاش كان يشغل خطّة منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية توزر متهم بالتحيّل ونشطاء من المجتمع المدني بدقاش اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتوزر للمطالبة بالتسريع في اجراءات محاكمته وضمان محاكمة عادلة له حسب تصريح المحتجين.
صرّحت شقيقة الموقوف "م.ك" أنّ شقيقها متهم في قضية "رشوة" منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل امرأة اشتكته وليس لها أيّ دليل إدانة حسب قولها واتهمت أطرافا لم تحدّدها بتوظيف موضوع شقيقها لأغراض تستدعي التحقيق وعبّر نشطاء المجتمع المدني بدقاش عن مساندتهم لعائلة الموقوف ففي تصريحه قال الناشط محمد النايلي ممثل جمعية الشباب والمواطنة بدقاش إنّه هنالك أطراف سياسية تدخلت في موضوع الموقوف "م.ك" وطالب بدوره بضمان محاكمة عادلة له والتسريع في اجراءاتها.
وتجدر الاشارة إلى أنّ المتهم "م.ك" تمّ ايقافه منذ 02 أكتوبر 2017 بتهمة التحيّل وتمّ اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمته للمرة الثالثة لعدم حضور الشاكية التي وجهت لها النيابة العمومية بدورها تهمة المشاركة في التحيّل.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018