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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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توزر: وقفة احتجاجية للمطالبة بضمان محاكمة عادلة لمتّهم والتسريع في اجراءاتها
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الأولى
توزر: وقفة احتجاجية للمطالبة بضمان محاكمة عادلة لمتّهم والتسريع في اجراءاتها
06 فيفري 2018 | 13:58

توزر – الشروق أونلاين - بوبكر حريزي

نفّذ عدد من أفراد عائلة موقوف أصيل مدينة دقاش كان يشغل خطّة منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية توزر متهم بالتحيّل ونشطاء من المجتمع المدني بدقاش اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتوزر للمطالبة بالتسريع في اجراءات محاكمته وضمان محاكمة عادلة له حسب تصريح المحتجين.

صرّحت شقيقة الموقوف "م.ك" أنّ شقيقها متهم في قضية "رشوة" منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل امرأة اشتكته وليس لها أيّ دليل إدانة حسب قولها واتهمت أطرافا لم تحدّدها بتوظيف موضوع شقيقها لأغراض تستدعي التحقيق وعبّر نشطاء المجتمع المدني بدقاش عن مساندتهم لعائلة الموقوف ففي تصريحه قال الناشط محمد النايلي ممثل جمعية الشباب والمواطنة بدقاش إنّه هنالك أطراف سياسية تدخلت في موضوع الموقوف "م.ك" وطالب بدوره بضمان محاكمة عادلة له والتسريع في اجراءاتها.

وتجدر الاشارة إلى أنّ المتهم "م.ك" تمّ ايقافه منذ 02 أكتوبر 2017 بتهمة التحيّل وتمّ اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمته للمرة الثالثة لعدم حضور الشاكية التي وجهت لها النيابة العمومية بدورها تهمة المشاركة في التحيّل.  

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توزر: وقفة احتجاجية للمطالبة بضمان محاكمة عادلة لمتّهم والتسريع في اجراءاتها
06 فيفري 2018 | 13:58

توزر – الشروق أونلاين - بوبكر حريزي

نفّذ عدد من أفراد عائلة موقوف أصيل مدينة دقاش كان يشغل خطّة منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية توزر متهم بالتحيّل ونشطاء من المجتمع المدني بدقاش اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتوزر للمطالبة بالتسريع في اجراءات محاكمته وضمان محاكمة عادلة له حسب تصريح المحتجين.

صرّحت شقيقة الموقوف "م.ك" أنّ شقيقها متهم في قضية "رشوة" منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل امرأة اشتكته وليس لها أيّ دليل إدانة حسب قولها واتهمت أطرافا لم تحدّدها بتوظيف موضوع شقيقها لأغراض تستدعي التحقيق وعبّر نشطاء المجتمع المدني بدقاش عن مساندتهم لعائلة الموقوف ففي تصريحه قال الناشط محمد النايلي ممثل جمعية الشباب والمواطنة بدقاش إنّه هنالك أطراف سياسية تدخلت في موضوع الموقوف "م.ك" وطالب بدوره بضمان محاكمة عادلة له والتسريع في اجراءاتها.

وتجدر الاشارة إلى أنّ المتهم "م.ك" تمّ ايقافه منذ 02 أكتوبر 2017 بتهمة التحيّل وتمّ اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمته للمرة الثالثة لعدم حضور الشاكية التي وجهت لها النيابة العمومية بدورها تهمة المشاركة في التحيّل.  

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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