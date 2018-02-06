زياد الأخضر: "مصممون توجيه الإتهام الأخلاقي والسياسي إلى حركة النهضة"

-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
قال زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية: "نحن مصممون على مواصلة توجيه الإتهام الأخلاقي والسياسي لحركة النهضة في علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد" (6 فيفري 2013).
وفي ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر حزب (الوطد)، حول آخر المستجدات في هذا الملف، دعا زياد الأخضر، علي العريض، بصفته وزيرا للداخلية أنذاك وحزبه (النهضة) وحكومته، إلى "توضيح ما حدث في ذلك الوقت، بعد أن تبين من خلال قرص مضغوط توصلت له هيئة الدفاع عن بلعيد في إطار بحثها في القضية، أن أحد المتهمين في قضية مخازن السلاح بمدنين والتي لها علاقة بمقتل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (25 جويلية 2013)، طلب مقابلة وزير الداخلية على انفراد وكان له ذلك، دون وجود محاضر أو تسجيلات لذلك اللقاء". وأكد أمين عام "الوطد" التمسك ب"كشف الحقيقة إلى أن يجد هذا الملف طريقه إلى محاكمة عادلة يتحمل فيها كل من اقترف جرما، المسؤولية الجزائية التي يستحق، مهما كان الفاعل وموقعه الذي تخفى وتحصن به". وأعرب عن الرفض لما أسماه "ثقافة القبائل والأخذ بالثأر والسحل في الشوارع"، متابعا قوله: "نحن مع الإختلاف والتعدد والتنوع واحترام الرأي المخالف وكذلك مع ثقافة القانون والمحاسبة ونيل الجزاء على الأفعال الإجرامية التي يأتيها أي كان".
واعتبر أن "حصيلة ملف اغتيال بلعيد لم تتقدم كثيرا، رغم مرور 5 سنوات على تلك الجريمة"، قائلا: "لا نستغرب تعطل مسار كشف الحقيقة فمن كانوا بالأمس أعداء حركة النهضة أصبحوا اليوم معها ويقفون إلى جانبها وفيهم من يرى فيها حبل النجاة، أمام تفتت أحزابهم وتجاذباتهم السياسية"، مجددا التأكيد على "تمسك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية بهذه القضية وبمواصلة الجهود من أجل كشف الحقيقة".
قال زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية: "نحن مصممون على مواصلة توجيه الإتهام الأخلاقي والسياسي لحركة النهضة في علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد" (6 فيفري 2013).
وفي ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر حزب (الوطد)، حول آخر المستجدات في هذا الملف، دعا زياد الأخضر، علي العريض، بصفته وزيرا للداخلية أنذاك وحزبه (النهضة) وحكومته، إلى "توضيح ما حدث في ذلك الوقت، بعد أن تبين من خلال قرص مضغوط توصلت له هيئة الدفاع عن بلعيد في إطار بحثها في القضية، أن أحد المتهمين في قضية مخازن السلاح بمدنين والتي لها علاقة بمقتل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (25 جويلية 2013)، طلب مقابلة وزير الداخلية على انفراد وكان له ذلك، دون وجود محاضر أو تسجيلات لذلك اللقاء". وأكد أمين عام "الوطد" التمسك ب"كشف الحقيقة إلى أن يجد هذا الملف طريقه إلى محاكمة عادلة يتحمل فيها كل من اقترف جرما، المسؤولية الجزائية التي يستحق، مهما كان الفاعل وموقعه الذي تخفى وتحصن به". وأعرب عن الرفض لما أسماه "ثقافة القبائل والأخذ بالثأر والسحل في الشوارع"، متابعا قوله: "نحن مع الإختلاف والتعدد والتنوع واحترام الرأي المخالف وكذلك مع ثقافة القانون والمحاسبة ونيل الجزاء على الأفعال الإجرامية التي يأتيها أي كان".
واعتبر أن "حصيلة ملف اغتيال بلعيد لم تتقدم كثيرا، رغم مرور 5 سنوات على تلك الجريمة"، قائلا: "لا نستغرب تعطل مسار كشف الحقيقة فمن كانوا بالأمس أعداء حركة النهضة أصبحوا اليوم معها ويقفون إلى جانبها وفيهم من يرى فيها حبل النجاة، أمام تفتت أحزابهم وتجاذباتهم السياسية"، مجددا التأكيد على "تمسك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية بهذه القضية وبمواصلة الجهود من أجل كشف الحقيقة".
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018