وفاة فتاة في ظروف مسترابة.. ووالدتها تطالب بكشف الحقيقة

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الشروق اون لاين– مكتب المهدية- أنور الغريبي
لفظت فتاة تُدعى "خلود" البالغة من العمر 18 سنة أنفاسها الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بعد أن ظلت في غيبوبة تامة طيلة ما يقارب 6 أشهر بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بسبب مشاكل في جهازها العصبي.
وقد أكدت السيدة "نجاة" والدة المرحومة "خلود" في تصريح لـ"الشروق" أن منطلق الحادثة كان غياب ابنتها عن المنزل ليلة يوم 14 أوت 2017 فاتصلت بمركز الأمن لإعلامهم بهذا الغياب المفاجئ قبل أن يصلها في ذات اليوم خبر نقل ابنتها الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، حيث سارعت بزيارتها فوجدتها ترقد بقسم الانعاش في حالة غيبوبة تامة بسبب مشاكل في جهازها العصبي حسب الشهادة الطبية المسلّمة لها من قبل طبيبها المباشر (أمدتنا بنسخة منها)، مشيرة الى أنها تقدمت بقضيّة عدلية في الغرض بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية لكشف الفاعل وفق تعبيرها، إلا أن الأبحاث لم تفض الى أية نتيجة الى حدّ الآن.
وطالبت السيدة "نجاة" كل الجهات المسؤولة بكشف حقيقة وفاة ابنتها الشابة في ظروف غامضة بعد أن كانت قبل الحادثة بيوم واحد في حالة صحّية جيدة، ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، حيث أنها تمثل العائل الوحيد لابنين آخرين باعتبار أن زوجها يقضي عقوبة سجنية منذ 5 سنوات مضت.. مردّدة في الختام.. "هل من العدل أن أخسر فلذة كبدي، ويضيع حقّها هباء منثورا دون أن أعرف الحقيقة"؟
الشروق اون لاين– مكتب المهدية- أنور الغريبي
لفظت فتاة تُدعى "خلود" البالغة من العمر 18 سنة أنفاسها الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بعد أن ظلت في غيبوبة تامة طيلة ما يقارب 6 أشهر بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بسبب مشاكل في جهازها العصبي.
وقد أكدت السيدة "نجاة" والدة المرحومة "خلود" في تصريح لـ"الشروق" أن منطلق الحادثة كان غياب ابنتها عن المنزل ليلة يوم 14 أوت 2017 فاتصلت بمركز الأمن لإعلامهم بهذا الغياب المفاجئ قبل أن يصلها في ذات اليوم خبر نقل ابنتها الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، حيث سارعت بزيارتها فوجدتها ترقد بقسم الانعاش في حالة غيبوبة تامة بسبب مشاكل في جهازها العصبي حسب الشهادة الطبية المسلّمة لها من قبل طبيبها المباشر (أمدتنا بنسخة منها)، مشيرة الى أنها تقدمت بقضيّة عدلية في الغرض بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية لكشف الفاعل وفق تعبيرها، إلا أن الأبحاث لم تفض الى أية نتيجة الى حدّ الآن.
وطالبت السيدة "نجاة" كل الجهات المسؤولة بكشف حقيقة وفاة ابنتها الشابة في ظروف غامضة بعد أن كانت قبل الحادثة بيوم واحد في حالة صحّية جيدة، ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، حيث أنها تمثل العائل الوحيد لابنين آخرين باعتبار أن زوجها يقضي عقوبة سجنية منذ 5 سنوات مضت.. مردّدة في الختام.. "هل من العدل أن أخسر فلذة كبدي، ويضيع حقّها هباء منثورا دون أن أعرف الحقيقة"؟
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018