بقيت في غيبوبة طيلة 6 أشهر بقسم الانعاش بمستشفى المهدية

وفاة فتاة في ظروف مسترابة.. ووالدتها تطالب بكشف الحقيقة

الشروق اون لاين– مكتب المهدية- أنور الغريبي

لفظت فتاة تُدعى "خلود" البالغة من العمر 18 سنة أنفاسها الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بعد أن ظلت في غيبوبة تامة طيلة ما يقارب 6 أشهر بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بسبب مشاكل في جهازها العصبي.

وقد أكدت السيدة "نجاة" والدة المرحومة "خلود" في تصريح لـ"الشروق" أن منطلق الحادثة كان غياب ابنتها عن المنزل ليلة يوم 14 أوت 2017 فاتصلت بمركز الأمن لإعلامهم بهذا الغياب المفاجئ قبل أن يصلها في ذات اليوم خبر نقل ابنتها الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، حيث سارعت بزيارتها فوجدتها ترقد بقسم الانعاش في حالة غيبوبة تامة بسبب مشاكل في جهازها العصبي حسب الشهادة الطبية المسلّمة لها من قبل طبيبها المباشر (أمدتنا بنسخة منها)، مشيرة الى أنها تقدمت بقضيّة عدلية في الغرض بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية لكشف الفاعل وفق تعبيرها، إلا أن الأبحاث لم تفض الى أية نتيجة الى حدّ الآن.

وطالبت السيدة "نجاة" كل الجهات المسؤولة بكشف حقيقة وفاة ابنتها الشابة في ظروف غامضة بعد أن كانت قبل الحادثة بيوم واحد في حالة صحّية جيدة، ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، حيث أنها تمثل العائل الوحيد لابنين آخرين باعتبار أن زوجها يقضي عقوبة سجنية منذ 5 سنوات مضت.. مردّدة في الختام.. "هل من العدل أن أخسر فلذة كبدي، ويضيع حقّها هباء منثورا دون أن أعرف الحقيقة"؟