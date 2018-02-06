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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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غار الدّماء: القبض على شخص بحوزته كميّة من "الزّطلة"
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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الأولى
غار الدّماء: القبض على شخص بحوزته كميّة من "الزّطلة"
06 فيفري 2018 | 13:33

تمكّنت يوم 05 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بغار الدّماء ولاية جندوبة من إلقاء القبض على شخص قاطن الجهة وضبطت بحوزته كميّة من مخدّر القنب الهندي "الزّطلة" تزن حوالي 17.7 غراما ومبلغا ماليّا متأتّ من تجارة المخدّرات. وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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غار الدّماء: القبض على شخص بحوزته كميّة من "الزّطلة"
06 فيفري 2018 | 13:33

تمكّنت يوم 05 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بغار الدّماء ولاية جندوبة من إلقاء القبض على شخص قاطن الجهة وضبطت بحوزته كميّة من مخدّر القنب الهندي "الزّطلة" تزن حوالي 17.7 غراما ومبلغا ماليّا متأتّ من تجارة المخدّرات. وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

تقرؤون أيضا
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
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