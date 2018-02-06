في حملة أمنية .. إلقاء القبض أمس الإثنين على عدد من العناصر التكفيرية

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء إن وحدات الحرس الوطني تمكنت أمس الإثنين، في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية ببعض جهات الجمهورية. ففي العاصمة وبناء على معلومات، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 20 سنة (قاطن بمعتمديّة سيدي حسين السيجومي بتونس العاصمة). وبالتحرّي مع هذا الشخص ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، تحرّض على الإرهاب وتُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتنعت أعوان الأمن والعسكريّين بـ "الطواغيت".
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به".
وفي القصرين احتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، بعنصر تكفيري (عمره 21 سنة) ويقطن الجهة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي". وذكر البلاغ أن المعني تعمّد تنزيل صور ومقالات تمجّد الإرهاب وتنظيم "داعش" الإرهابي وتحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
وفي ولاية أريانة تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 2 مارس (معتمديّة التضامن)، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 21 سنة. وبالتحرّي معه إعترف هذا الشخص بتبنيه للفكر التكفيري. كما ثبت تنزيله صورا ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتحرّض عليه عبر شبكات التواصل الإجتماعي. وباستشارتها أذنت النيابة العموميّة، بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب".
وفي سيدي بوزيد ومتابعة لمباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني البحث في قضيّتين عدليتين، الأولى موضوعها "الزواج على خلاف الصيغ القانونية" والثانية موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" والإحتفاظ بعنصر تكفيري عمره 54 سنة، بتعميق التحرّيات، تمكّنت الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين آخرين عمرهما 43 و48 سنة من أجل تورّطهما في القضيّة ذاتها. وقد أذنت النيابة العموميّة، بعد استشارتها، للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا وعددهم 3 عناصر تكفيريّة ومواصلة التحرّيات معهم.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء إن وحدات الحرس الوطني تمكنت أمس الإثنين، في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية ببعض جهات الجمهورية. ففي العاصمة وبناء على معلومات، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 20 سنة (قاطن بمعتمديّة سيدي حسين السيجومي بتونس العاصمة). وبالتحرّي مع هذا الشخص ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، تحرّض على الإرهاب وتُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتنعت أعوان الأمن والعسكريّين بـ "الطواغيت".
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به".
وفي القصرين احتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، بعنصر تكفيري (عمره 21 سنة) ويقطن الجهة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي". وذكر البلاغ أن المعني تعمّد تنزيل صور ومقالات تمجّد الإرهاب وتنظيم "داعش" الإرهابي وتحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
وفي ولاية أريانة تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 2 مارس (معتمديّة التضامن)، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 21 سنة. وبالتحرّي معه إعترف هذا الشخص بتبنيه للفكر التكفيري. كما ثبت تنزيله صورا ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتحرّض عليه عبر شبكات التواصل الإجتماعي. وباستشارتها أذنت النيابة العموميّة، بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب".
وفي سيدي بوزيد ومتابعة لمباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني البحث في قضيّتين عدليتين، الأولى موضوعها "الزواج على خلاف الصيغ القانونية" والثانية موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" والإحتفاظ بعنصر تكفيري عمره 54 سنة، بتعميق التحرّيات، تمكّنت الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين آخرين عمرهما 43 و48 سنة من أجل تورّطهما في القضيّة ذاتها. وقد أذنت النيابة العموميّة، بعد استشارتها، للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا وعددهم 3 عناصر تكفيريّة ومواصلة التحرّيات معهم.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018