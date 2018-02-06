رئيس الحكومة يستقبل وزير خارجية اللكسمبورغ

أكد وزير الشؤون الخارجية لدوقية اللكسمبورغ، جون أسالبورن، التزام بلاده بدفع ومواصلة التعاون مع تونس في مجال "التمويل الصغير" لتونس إلى ما بعد 2018، وذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة ، برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وصرّح الوزير، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة أنّ اللقاء تناول العلاقات بين البلدين، وشدّد على التقارب في الرؤى بين تونس واللكسمبورغ إزاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من ذلك مواضيع الأمن والهجرة ومسائل الاقتصاد والتجارة البينيّة وعلى مستوى الإتحاد الأوروبّي.

كما أبرز تناغم المواقف بين تونس وبلاده حيال المسألة الليبيّة، وذلك فيما يتعلّق بالإجماع على ضرورة حلّ الصّراع بين الفرقاء على أساس الحوار، وتحت مظلّة الأمم المتحدة.