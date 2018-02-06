سيدي بوزيد: مصب عشوائي للفضلات يتسبب في تعطل الدروس بمدرسة الحي الفلاحي

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تعطلت الدروس اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب الروائح الكريهة والدخان الكثيف المنبعث من المصب العشوائي المجاور للمدرسة.
واكد مدير المدرسة يوسف الجلالي في تصريح لـ(وات) ان "الإطار التربوي قرر الدخول في اضراب مفتوح عن العمل الى حين فض مشكلة مصب الفضلات واتخاذ السلط المعنية اجراءات فورية وجذرية تمكن التلاميذ من استكمال الدراسة هذه السنة في ظروف ملائمة".
وبين نفس المصدر انه "تم تسجيل حالات تقيء وضيق تنفس لعدد من التلاميذ والمربين جراء الدخان الناتج عن حرق الفضلات والروائح الكريهة المنبعثة دائما من المصب المحاذي للمدرسة".
يذكر ان اشكال المصب العشوائي المجاور للمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي، اشكال قديم دفع الإطار التربوي واولياء التلاميذ الى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية سابقا للمطالبة بإيجاد حل، الا ان الوضع ظل على حاله.
ومن جهة اخرى، لا تزال 7 مراكز تحويل بعدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد في طور اجراء الدراسات بخصوصها، في حين تم رفض بعض المواقع المقترحة لإنجاز مركزين اخرين بكل من اولاد حفوز والسبالة لأسباب مختلفة، بينما تتواصل عملية اقتناء العقار الخاص بمركز تحويل الرقاب، وذلك حسب ما تضمنته وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفي ما يتعلق بمركز تحويل سيدي بوزيد الذي يمتد على مساحة 1 هكتار بأرض صناعية مدرجة في مثال التهيئة، فهو موضوع مشروع اتفاقية سيرسل لوضعه على ذمة مصالح البلدية.
تعطلت الدروس اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب الروائح الكريهة والدخان الكثيف المنبعث من المصب العشوائي المجاور للمدرسة.
واكد مدير المدرسة يوسف الجلالي في تصريح لـ(وات) ان "الإطار التربوي قرر الدخول في اضراب مفتوح عن العمل الى حين فض مشكلة مصب الفضلات واتخاذ السلط المعنية اجراءات فورية وجذرية تمكن التلاميذ من استكمال الدراسة هذه السنة في ظروف ملائمة".
وبين نفس المصدر انه "تم تسجيل حالات تقيء وضيق تنفس لعدد من التلاميذ والمربين جراء الدخان الناتج عن حرق الفضلات والروائح الكريهة المنبعثة دائما من المصب المحاذي للمدرسة".
يذكر ان اشكال المصب العشوائي المجاور للمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي، اشكال قديم دفع الإطار التربوي واولياء التلاميذ الى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية سابقا للمطالبة بإيجاد حل، الا ان الوضع ظل على حاله.
ومن جهة اخرى، لا تزال 7 مراكز تحويل بعدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد في طور اجراء الدراسات بخصوصها، في حين تم رفض بعض المواقع المقترحة لإنجاز مركزين اخرين بكل من اولاد حفوز والسبالة لأسباب مختلفة، بينما تتواصل عملية اقتناء العقار الخاص بمركز تحويل الرقاب، وذلك حسب ما تضمنته وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفي ما يتعلق بمركز تحويل سيدي بوزيد الذي يمتد على مساحة 1 هكتار بأرض صناعية مدرجة في مثال التهيئة، فهو موضوع مشروع اتفاقية سيرسل لوضعه على ذمة مصالح البلدية.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018