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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: مصب عشوائي للفضلات يتسبب في تعطل الدروس بمدرسة الحي الفلاحي
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الأولى
سيدي بوزيد: مصب عشوائي للفضلات يتسبب في تعطل الدروس بمدرسة الحي الفلاحي
06 فيفري 2018 | 13:03

تعطلت الدروس اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب الروائح الكريهة والدخان الكثيف المنبعث من المصب العشوائي المجاور للمدرسة.

واكد مدير المدرسة يوسف الجلالي في تصريح لـ(وات) ان "الإطار التربوي قرر الدخول في اضراب مفتوح عن العمل الى حين فض مشكلة مصب الفضلات واتخاذ السلط المعنية اجراءات فورية وجذرية تمكن التلاميذ من استكمال الدراسة هذه السنة في ظروف ملائمة".

وبين نفس المصدر انه "تم تسجيل حالات تقيء وضيق تنفس لعدد من التلاميذ والمربين جراء الدخان الناتج عن حرق الفضلات والروائح الكريهة المنبعثة دائما من المصب المحاذي للمدرسة".

يذكر ان اشكال المصب العشوائي المجاور للمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي، اشكال قديم دفع الإطار التربوي واولياء التلاميذ الى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية سابقا للمطالبة بإيجاد حل، الا ان الوضع ظل على حاله.

ومن جهة اخرى، لا تزال 7 مراكز تحويل بعدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد في طور اجراء الدراسات بخصوصها، في حين تم رفض بعض المواقع المقترحة لإنجاز مركزين اخرين بكل من اولاد حفوز والسبالة لأسباب مختلفة، بينما تتواصل عملية اقتناء العقار الخاص بمركز تحويل الرقاب، وذلك حسب ما تضمنته وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفي ما يتعلق بمركز تحويل سيدي بوزيد الذي يمتد على مساحة 1 هكتار بأرض صناعية مدرجة في مثال التهيئة، فهو موضوع مشروع اتفاقية سيرسل لوضعه على ذمة مصالح البلدية.

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الأولى
سيدي بوزيد: مصب عشوائي للفضلات يتسبب في تعطل الدروس بمدرسة الحي الفلاحي
06 فيفري 2018 | 13:03

تعطلت الدروس اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب الروائح الكريهة والدخان الكثيف المنبعث من المصب العشوائي المجاور للمدرسة.

واكد مدير المدرسة يوسف الجلالي في تصريح لـ(وات) ان "الإطار التربوي قرر الدخول في اضراب مفتوح عن العمل الى حين فض مشكلة مصب الفضلات واتخاذ السلط المعنية اجراءات فورية وجذرية تمكن التلاميذ من استكمال الدراسة هذه السنة في ظروف ملائمة".

وبين نفس المصدر انه "تم تسجيل حالات تقيء وضيق تنفس لعدد من التلاميذ والمربين جراء الدخان الناتج عن حرق الفضلات والروائح الكريهة المنبعثة دائما من المصب المحاذي للمدرسة".

يذكر ان اشكال المصب العشوائي المجاور للمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي، اشكال قديم دفع الإطار التربوي واولياء التلاميذ الى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية سابقا للمطالبة بإيجاد حل، الا ان الوضع ظل على حاله.

ومن جهة اخرى، لا تزال 7 مراكز تحويل بعدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد في طور اجراء الدراسات بخصوصها، في حين تم رفض بعض المواقع المقترحة لإنجاز مركزين اخرين بكل من اولاد حفوز والسبالة لأسباب مختلفة، بينما تتواصل عملية اقتناء العقار الخاص بمركز تحويل الرقاب، وذلك حسب ما تضمنته وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفي ما يتعلق بمركز تحويل سيدي بوزيد الذي يمتد على مساحة 1 هكتار بأرض صناعية مدرجة في مثال التهيئة، فهو موضوع مشروع اتفاقية سيرسل لوضعه على ذمة مصالح البلدية.

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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