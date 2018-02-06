تالة: وفاة تلميذتين جراء اصابتهما في حريق مبيت الفتيات بإعدادية 25 جويلية

الشروق اون لاين- صلاح حقي: توفيت قبل قليل، بالمستشفى الجهوي بالقصرين، التلميذتان اللتان اصيبتا في الحريق الذي اندلع مساء أمس الإثنين بمبيت الفتيات بإعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، وكان الحريق قد تسبب ايضا في حالات اختناق وفزع في صفوف تلميذات تولت الحماية المدنية نقلهن الى المستشفى المحلي بتالة لتلقي الاسعافات الضرورية.

وتشير المعطيات الاولية الى أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي فيما تتواصل الابحاث للكشف عن اسبابه الحقيقية