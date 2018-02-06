بنزرت: المعلمون النواب خارج الاتفاقية يخرجون في مسيرة ويعتصمون بمقر المندوبية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الشروق اون لاين - بنزرت –ايمان عبد الستار

نفذ صباح اليوم الثلاثاء مجموعة من المعلمين النواب خارج الاتفاقية من ولاية بنزرت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بنزرت قبل ان يقرروا الدخول في اعتصام بمقر مندوبية التربية مطالبين بتسوية وضعياتهم وملوحين بمقاطعة الدروس.

وأوضح انور الجودي "نحن نواب خارج الاتفاقية المبرمة بتاريخ سبتمبر عام 2015 ..يبلغ مجموعنا قرابة 700 نائب بولاية بنزرت ..نطالب بتسوية وضعياتنا ومنها الحاقنا بالاتفاقية او اقرار اتفاقية جديدة تنصفنا كمرببين ...لا نتقاضى الاجر الادنى للسميق ولا نتمتع بالتغطية الاجتماعية ..نحن معلمون نواب ونعيش ظروف مادية صعبة ..متمسكون بحقوقنا... مطالبون بتامين بحساب 25 ساعة بالأسبوع الدروس واجورنا لا تتجاوز 150 دينارا".