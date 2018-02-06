بنزرت: المعلمون النواب خارج الاتفاقية يخرجون في مسيرة ويعتصمون بمقر المندوبية

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مكتب الشروق اون لاين - بنزرت –ايمان عبد الستار
نفذ صباح اليوم الثلاثاء مجموعة من المعلمين النواب خارج الاتفاقية من ولاية بنزرت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بنزرت قبل ان يقرروا الدخول في اعتصام بمقر مندوبية التربية مطالبين بتسوية وضعياتهم وملوحين بمقاطعة الدروس.
وأوضح انور الجودي "نحن نواب خارج الاتفاقية المبرمة بتاريخ سبتمبر عام 2015 ..يبلغ مجموعنا قرابة 700 نائب بولاية بنزرت ..نطالب بتسوية وضعياتنا ومنها الحاقنا بالاتفاقية او اقرار اتفاقية جديدة تنصفنا كمرببين ...لا نتقاضى الاجر الادنى للسميق ولا نتمتع بالتغطية الاجتماعية ..نحن معلمون نواب ونعيش ظروف مادية صعبة ..متمسكون بحقوقنا... مطالبون بتامين بحساب 25 ساعة بالأسبوع الدروس واجورنا لا تتجاوز 150 دينارا".
مكتب الشروق اون لاين - بنزرت –ايمان عبد الستار
نفذ صباح اليوم الثلاثاء مجموعة من المعلمين النواب خارج الاتفاقية من ولاية بنزرت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بنزرت قبل ان يقرروا الدخول في اعتصام بمقر مندوبية التربية مطالبين بتسوية وضعياتهم وملوحين بمقاطعة الدروس.
وأوضح انور الجودي "نحن نواب خارج الاتفاقية المبرمة بتاريخ سبتمبر عام 2015 ..يبلغ مجموعنا قرابة 700 نائب بولاية بنزرت ..نطالب بتسوية وضعياتنا ومنها الحاقنا بالاتفاقية او اقرار اتفاقية جديدة تنصفنا كمرببين ...لا نتقاضى الاجر الادنى للسميق ولا نتمتع بالتغطية الاجتماعية ..نحن معلمون نواب ونعيش ظروف مادية صعبة ..متمسكون بحقوقنا... مطالبون بتامين بحساب 25 ساعة بالأسبوع الدروس واجورنا لا تتجاوز 150 دينارا".
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018