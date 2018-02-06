الرديف: عمليات خلع وحرق لمحلات تجارية

شهدت معتمدية الرديف ليلة البارحة جرائم خلع عدد من الدكاكين وحرق محل بيع خضر. وأرجع رضا الشابي وهو ناشط سياسي ونقابي وأحد المتضررين السبب الى الغياب الكلي للأمن في المنطقة.