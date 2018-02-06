قابس: توقف كلي لنشاط وحدات المجمع الكيميائي التونسي

توقف مساء أمس الاثنين نشاط وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي بقابس بصفة كلية، بسبب نفاذ مخزون الفسفاط، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لمعامل هذا المجمع توفيق الجمل مراسل (وات) بالجهة.

وقال الجمل ان هذا التوقف "سيحول دون تزويد المجمع لحرفائه بمادة الحامض الفسفوري، التي تعد اساسية في صناعة الأسمدة التي يحتاجها القطاع الفلاحي، وفي مكونات بعض المنتوجات العلفية"، ولاحظ ان نشاط المؤسسة "تراجع بشكل ملحوظ بسبب عدم تزويده بحاجياته من مادة الفسفاط".

من ناحيته بين مدير معمل الحامض الفسفوري الصادق الصويعي ان "توقف انتاج المعمل مضر ليس فقط بالوضع الاقتصادي للمجمع، بل وكذلك بتجهيزاته التي تدهورت بشكل ملحوظ بسبب تكرر عمليات توقف الانتاج"، واشار الى ان "عدم تمكين المعمل من حاجياته من مادة الفسفاط في وقت قريب، ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل المؤسسة ككل".