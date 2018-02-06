المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها

المنستير – الشروق اونلاين – ياسر الميلادي

أصدرت النيابة العمومية بالمنستير بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمسعدين بسوسة في حق امرأة مسنة في العقد السابع من عمرها بتهمة التسول والتحيل، وذلك حسب ما أفاد به فريد بن جحا المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير.

وحسب نفس المصدر فأن أعوان الحرس الوطني بمدينة بنان شاهدوا امرأة مسنة تتسول أمام المسجد فاسترابوا في أمرها وتعقبوا خطواتها وكانت المفاجأة في انتظارهم إذ بوصولها إلى سيارة راسية في مكان بعيد عن الأنظار قامت بتغيير ملابسها الرثة وهمت بركوبها لتنصرف غير أنهم أوقفوها

وباقتيادها إلى المركز اعترفت باحترافها التسول مشيرة إلى أنها كانت تأتي كل يوم جمعة على متن سيارتها فتغير ملابسها ثم تنزل إلى الشارع لتتسول ثم تنصرف.