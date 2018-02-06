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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها
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الأولى
المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها
06 فيفري 2018 | 12:08

المنستير – الشروق اونلاين – ياسر الميلادي

أصدرت النيابة العمومية بالمنستير بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمسعدين بسوسة في حق امرأة مسنة في العقد السابع من عمرها بتهمة التسول والتحيل، وذلك حسب ما أفاد به فريد بن جحا المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير.

وحسب نفس المصدر فأن أعوان الحرس الوطني بمدينة بنان شاهدوا امرأة مسنة تتسول أمام المسجد فاسترابوا في أمرها وتعقبوا خطواتها وكانت المفاجأة في انتظارهم إذ بوصولها إلى سيارة راسية في مكان بعيد عن الأنظار قامت بتغيير ملابسها الرثة وهمت بركوبها لتنصرف غير أنهم أوقفوها

وباقتيادها إلى المركز اعترفت باحترافها التسول مشيرة إلى أنها كانت تأتي كل يوم جمعة على متن سيارتها فتغير ملابسها ثم تنزل إلى الشارع لتتسول ثم تنصرف.

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الأولى
المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها
06 فيفري 2018 | 12:08

المنستير – الشروق اونلاين – ياسر الميلادي

أصدرت النيابة العمومية بالمنستير بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمسعدين بسوسة في حق امرأة مسنة في العقد السابع من عمرها بتهمة التسول والتحيل، وذلك حسب ما أفاد به فريد بن جحا المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير.

وحسب نفس المصدر فأن أعوان الحرس الوطني بمدينة بنان شاهدوا امرأة مسنة تتسول أمام المسجد فاسترابوا في أمرها وتعقبوا خطواتها وكانت المفاجأة في انتظارهم إذ بوصولها إلى سيارة راسية في مكان بعيد عن الأنظار قامت بتغيير ملابسها الرثة وهمت بركوبها لتنصرف غير أنهم أوقفوها

وباقتيادها إلى المركز اعترفت باحترافها التسول مشيرة إلى أنها كانت تأتي كل يوم جمعة على متن سيارتها فتغير ملابسها ثم تنزل إلى الشارع لتتسول ثم تنصرف.

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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