في طبلبة: العثور على شيخ مقتول في ضيعته

-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
المنستير – الشروق اونلاين – ياسر الميلادي
تم العثور صباح اليوم بإحدى الضيعات الموجودة بأطراف مدينة طبلبة على جثة شيخ تحمل آثار طعن بسكين على مستوى البطن والصدر ووفق المعطيات التي استقتها الشروق اونلاين من مراد بن صالح الناطق الرسمي بإقليم الحرس الوطني بالمنستير فإن الضحية في العقد السادس من عمره وهو معروف بطيبته بين الأهالي وأن الجريمة جدث ليلة البارحة وقد تعهد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة طبلبة بالبحث في ملابساتها للكشف عن الجاني أو الجناة.
وللإشارة فان ممثل النيابة العمومية قد تحول صباح اليوم رفقة أعوان الحرس الوطني إلى مكان الجريمة وعاين الجثة وأمر بنقلها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي لتشريحها وتعرف سبب الوفاة.
المنستير – الشروق اونلاين – ياسر الميلادي
تم العثور صباح اليوم بإحدى الضيعات الموجودة بأطراف مدينة طبلبة على جثة شيخ تحمل آثار طعن بسكين على مستوى البطن والصدر ووفق المعطيات التي استقتها الشروق اونلاين من مراد بن صالح الناطق الرسمي بإقليم الحرس الوطني بالمنستير فإن الضحية في العقد السادس من عمره وهو معروف بطيبته بين الأهالي وأن الجريمة جدث ليلة البارحة وقد تعهد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة طبلبة بالبحث في ملابساتها للكشف عن الجاني أو الجناة.
وللإشارة فان ممثل النيابة العمومية قد تحول صباح اليوم رفقة أعوان الحرس الوطني إلى مكان الجريمة وعاين الجثة وأمر بنقلها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي لتشريحها وتعرف سبب الوفاة.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018