في طبلبة: العثور على شيخ مقتول في ضيعته

المنستير – الشروق اونلاين – ياسر الميلادي

تم العثور صباح اليوم بإحدى الضيعات الموجودة بأطراف مدينة طبلبة على جثة شيخ تحمل آثار طعن بسكين على مستوى البطن والصدر ووفق المعطيات التي استقتها الشروق اونلاين من مراد بن صالح الناطق الرسمي بإقليم الحرس الوطني بالمنستير فإن الضحية في العقد السادس من عمره وهو معروف بطيبته بين الأهالي وأن الجريمة جدث ليلة البارحة وقد تعهد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة طبلبة بالبحث في ملابساتها للكشف عن الجاني أو الجناة.

وللإشارة فان ممثل النيابة العمومية قد تحول صباح اليوم رفقة أعوان الحرس الوطني إلى مكان الجريمة وعاين الجثة وأمر بنقلها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي لتشريحها وتعرف سبب الوفاة.