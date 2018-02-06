تجمع في ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد:

مطالب بكشف الحقيقة ودعوات لاعتماد 6 فيفري يوما وطنيا لمناهضة العنف والارهاب

"اياكم والانجرار وراء مربع العنف" "تونس حديقة كبيرة تعيش فيها الف زهرة"، هذه بعض مقولات للشهيد شكري بلعيد التي اصبحت محفورة في ذاكرة الشعب التونسي وقالها الشهيد في عديد المناسبات للتنبيه من مظاهر العنف ومخلفاته على المجتمع الى جانب دعوة التونسيين الى التعايش في بلدهم وقبول الاختلاف.

ورغم فكره الرافض للعنف ودفاعه المستميت عن المستضعفين حدث ما توجس منه المناضل والمعارض شكري بلعيد ورفاقه الذين كانوا على علم بوجود تهديدات جدية تخصه، واغتالته يد الغدر يوم 6 فيفري 2013 واسكتت صوتا عاليا لا يخاف في الحق لومة لائم منذ سنوات الثمانين حين كان تلميذا. حدث ذلك ذات صباح بارد يوم اربعاء على الساعة الثامنة وعشر دقائق، وخلف الالم والحسرة لدى عائلته ورفاقه وأصدقائه ولدى جزء كبير من الشعب التونسي الذي عرفه مدافعا شرسا عن فئاته الضعيفة والمعوزة.

لم يكن يوما عاديا بل كان يوما حزينا اشتعلت فيه المشاعر غضبا و تعالت تعابير التنديد والحنق وصرخت فيه الحناجر باسم الشهيد واختلطت بسيل من الأسئلة والاستفهامات المستنكرة حول اغتيال رجل فذ صادق ذنبه الوحيد انه يحب البلاد ولا يتوانى عن قول الحقيقة والدفاع عن مصالح شعبه بعيدا عن الحسابات السياسية .اغتيال شكري بلعيد من قبل ارهابيين أحدث في تونس سنة 2013 رجة سياسية واجتماعية وردود فعل من قبل الطبقة السياسية ومختلف مكونات المجتمع التي عبرت عن رفضها للاغتيالات وللعنف ليصبح هذا الاغتيال لزعيم ومعارض سياسي تاريخا فارقا في تونس بعد الثورة .

وتمر اليوم 5 سنوات على هذا الاغتيال الذي تحييه عائلة الشهيد واصدقاؤه وعائلته السياسية اليسارية الذين تجمعوا صباح اليوم الثلاثاء الى جانب عدد من رؤساء الاحزاب والشخصيات الوطنية والفنانين والناشطين في المجتمع المدني في مكان الحادثة امام منزله بالمنزه السادس بالعاصمة وقد تم ضع اكليل من الزهور في مكان الحادثة وردد الحاضرون النشيد الوطني الى جانب وضع لافتات تحمل صور الشهيد وشعارات تطالب بكشف حقيقة اغتياله .

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء قال شقيق الشهيد ،عبد المجيد بلعيد الذي حضر هذا التجمع رفقة اعضاء من العائلة "ان وجع الفراق مازال حيا بعد 5 سنوات ،ويزداد هذا الالم مع التساؤلات حول مسار القضية التي تحوم حولها عديد نقاط الاستفهام رغم الوعود التي قدمها اعلى هرم السلطة السياسية بإجلاء كامل الحقيقة، ولكن الملف ما زال يراوح مكانه ".

واضاف انه تم تقديم طلب الى السلط لتركيز مجسم لاحياء ذكرى الشهيد في مكان الاغتيال ونوقشت الفكرة مع احد الوزراء الذي استحسن الفكرة ولكن لم يتم تجسيمها مضيفا في نفس الاطار ان مقترح احداث يوم 6 فيفري "كيوم وطني لمناهضة العنف" لقي صدى ايجابيا لدى الجميع بمن فيهم رئيس الدولة لكن لم يقع التنفيذ " وفق تصريحه

وحول اسباب عدم تنفيذ هذه الوعود قال عبد المجيد بلعيد "الاسباب واضحة وتتلخص في محاولة "تعويم وقبر ملف شكري بلعيد نتيجة التوافقات التي تمت بين رئيس حركة النهضة ورئيس الجمهورية " قائلا " كل شيء يذكر المورطين في اغتيال شكري يعملون على منعه بكل الطرق" وقال السياسي والنقابي عبيد البريكي ان احياء الذكرى الخامسة لاغتيال شكري بلعيد يتم من خلال ارساء ما دعا له الشهيد في بناء " يسار كبير موحد" والسير على خطاه في تكريس مقولته الشهيرة "يلزمنا ناقفو لتونس " لان بلادنا تحتاج في المرحلة الحالية وقفة حازمة للنهوض بأوضاعها.

واضاف البريكي ان السير على خطى الشهيد الذي هو اول من دعا الى مقاومة العنف والارهاب يتمثل في العمل على اجتثاث فعلي للإرهاب والذي لن يتم الا بالكشف عن خيوط الجريمة وحقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (نائب في المجلس التأسيسي اغتيل في 25 جويلية 2013 ) مضيفا انه رغم مرور 4 سنوات على التزام رئيس الدولة بالكشف عن خيوط الجريمة ما زالت القضية تراوح مكانها. ودعا البريكي الى مناهضة العنف ومقاومة الارهاب فعليا عبر مقاومة العنف اللفظي والتصدي للانحدار القيمي قائلا "ان العنف اللفظي والمادي يعد اعلى درجات الضعف في مواجهة الافكاروالمشاريع".

وحول شخصية شكري بلعيد قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ان شكري بلعيد هو شخص متميز انسانيا يحب الحياة الى جانب خصاله النضالية والسياسية قائلا "خسرناه كرفيق اسسنا معه الجبهة الشعبية رفقة عدد من الرفاق وفقدنا الاخ والصديق وكانت لنا نقاشات حول الحديث عن الحياة والادب والشعر والثقافة الى جانب النقاشات سياسية. وأضاف الهمامي أن الحركة الثورية والتقدمية فقدت رمزا من رموزها وتونس فقدت مناضلا كبيرا له اشعاع يتجاوز البعد الوطني الى المستوى العربي والعالمي مضيفا ان شكري بلعيد ومحمد البراهمي هما مناضلان كبيران قدما دماءهما فداء للقيم والمبادئ التي يتجاوز صداها ومداها تونس الى مستوى انساني عام.