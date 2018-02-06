تطاوين: "الترفاس" قيمة غذائية عالية ومورد رزق جديد للاهالي

-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
شغل "الترفاس" اهتمام الاهالي في ولاية تطاوين ولا سيما منهم العاطلين عن العمل والمروّجين لهذه الثمرة المرتبط ظهورها بنزول كميات هامة من الأمطار في بداية موسم الخريف بالصحراء التونسية والتى لا يتعدى موسم جمعها بعض الأسابيع.
واعتبارا لقيمتها الغذائية العالية وشدة الإقبال عليها في الخارج كما في الداخل، لكونها من الثمار الطبيعية والبيولوجية التي لا تغرس ولا تزرع، حيث يعتبرها البعض "زبدة الارض وقوتها"، فان اسعارها ترتفع كلما كبر حجمها وارتفع عدد تجارها (التفصيل والجملة) وزاد استهلاكها (المحلي والتصدير).
وتتطلب عملية رصد حبات "الترفاس" معرفة خاصة بنوعية التربة والكساء النباتي ودقة البصر والتمييز بين تشققات الثمرة بالاضافة الى القدرة على السير في الصحراء والسهول والهضاب المخضرة خاصة هذه السنة.
وللبحث على اكبر كمية من "الترفاس"، تقدم خلال الاسبوعين الماضيين عدد كبير من شباب الجهة بطلب الحصول على رخص استثنائية لدخول المنطقة الصحراوية المغلقة بغاية جمع هذه الثمار، وقد شهد الاتحاد الجهوي لهؤلاء الاشخاص بانهم من العائلة الفلاحية، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من مقر الولاية مراسل (وات) بالجهة.
وافادت مصادر متطابقة انه تم تصدير كميات وافرة من هذه الثمرة خلال شهر جانفي الى دول الخليج وأوروبا بأسعار تراوحت بين 60 و100 دينار للكيلوغرام الواحد.
يشار الى ان "الترفاس" من عائلة الفطريات، وهو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمترا تحت الأرض وعادة ما يتراوح وزن القطعة بين 30 و300 غرام. ويعتبر هذا النوع من الفطريات الالذ والأثمن، وهو ينمو في شكل ثمرة "البطاطا" بالصحاري، وينمو بالقرب من نوع من النباتات الصحراوية قريبا من جذور الأشجار الضخمة (كشجر البلوط على سبيل المثال)، ويختلف لونه من الأبيض إلى الأسود، ويكون في احجام متفاوتة.
شغل "الترفاس" اهتمام الاهالي في ولاية تطاوين ولا سيما منهم العاطلين عن العمل والمروّجين لهذه الثمرة المرتبط ظهورها بنزول كميات هامة من الأمطار في بداية موسم الخريف بالصحراء التونسية والتى لا يتعدى موسم جمعها بعض الأسابيع.
واعتبارا لقيمتها الغذائية العالية وشدة الإقبال عليها في الخارج كما في الداخل، لكونها من الثمار الطبيعية والبيولوجية التي لا تغرس ولا تزرع، حيث يعتبرها البعض "زبدة الارض وقوتها"، فان اسعارها ترتفع كلما كبر حجمها وارتفع عدد تجارها (التفصيل والجملة) وزاد استهلاكها (المحلي والتصدير).
وتتطلب عملية رصد حبات "الترفاس" معرفة خاصة بنوعية التربة والكساء النباتي ودقة البصر والتمييز بين تشققات الثمرة بالاضافة الى القدرة على السير في الصحراء والسهول والهضاب المخضرة خاصة هذه السنة.
وللبحث على اكبر كمية من "الترفاس"، تقدم خلال الاسبوعين الماضيين عدد كبير من شباب الجهة بطلب الحصول على رخص استثنائية لدخول المنطقة الصحراوية المغلقة بغاية جمع هذه الثمار، وقد شهد الاتحاد الجهوي لهؤلاء الاشخاص بانهم من العائلة الفلاحية، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من مقر الولاية مراسل (وات) بالجهة.
وافادت مصادر متطابقة انه تم تصدير كميات وافرة من هذه الثمرة خلال شهر جانفي الى دول الخليج وأوروبا بأسعار تراوحت بين 60 و100 دينار للكيلوغرام الواحد.
يشار الى ان "الترفاس" من عائلة الفطريات، وهو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمترا تحت الأرض وعادة ما يتراوح وزن القطعة بين 30 و300 غرام. ويعتبر هذا النوع من الفطريات الالذ والأثمن، وهو ينمو في شكل ثمرة "البطاطا" بالصحاري، وينمو بالقرب من نوع من النباتات الصحراوية قريبا من جذور الأشجار الضخمة (كشجر البلوط على سبيل المثال)، ويختلف لونه من الأبيض إلى الأسود، ويكون في احجام متفاوتة.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018