بعث مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية بزغوان

يفتتح اليوم مشروع المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية بزغوان

ويندرج هذا المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جمليه تبلغ 2.596.800 مليون دينار تونسي بتمويل من طرف صندوق قطر للتنمية شاملة لكل مراحل المشروع من دراسات , بناءات و تجهيزات, و قد أشرف على تنفيذه صندوق الصداقة القطري بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية.

يسعى هذا المشروع الى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الاستثمار الفلاحي الخاص.

يعد "المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية" نواة أولى و اساسية تعمل على حفظ وتثمين المنتجات الفلاحية واعطائها قيمة مضافة وذلك باستعمال أساليب عصرية في عملية التحويل و العرض والتعليب مواكبة لمتطلبات السوق ورغبات المستهلك.

فالمشروع متكون من جزئيين و هما مركز مساندة الشركات التعاونية يهدف الى إرشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات الفلاحية و مصنع التحويل و تكييف المنتجات الفلاحية يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في السوق الداخلية والخارجية من خلال توفير منتجات فلاحية محولة ذات جودة عالية تستجيب للمواصفات العالمية.

سيعمل المشروع في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون بإعتباره اصبح أحد القطاعات الواعدة في مجال تسويق و تصدير المنتجات الفلاحية في تونس و ذلك بالنظر الى تنامي الطلب العالمي و الإهتمام التجاري .

سيقوم "المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية" بإحتضان الشركة التعاونية لمربي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى و التجهيزات و توفير مواطن شغل جديدة في هذا القطاع و ذلك بطاقة استعاب أولية مباشرة لـ70 عامل في المصنع و 60 مربي حلزون و 300عامل فلاحة .

تتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهمة الإشراف و تسيير المشروع بالتنسيق مع صندوق الصداقة القطري لتحقيق اهداف المشروع و ضمان نجاح و تطور و ديمومته .