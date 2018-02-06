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بعث مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية بزغوان
يفتتح اليوم مشروع المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية بزغوان
ويندرج هذا المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جمليه تبلغ 2.596.800 مليون دينار تونسي بتمويل من طرف صندوق قطر للتنمية شاملة لكل مراحل المشروع من دراسات , بناءات و تجهيزات, و قد أشرف على تنفيذه صندوق الصداقة القطري بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية.
يسعى هذا المشروع الى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الاستثمار الفلاحي الخاص.
يعد "المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية" نواة أولى و اساسية تعمل على حفظ وتثمين المنتجات الفلاحية واعطائها قيمة مضافة وذلك باستعمال أساليب عصرية في عملية التحويل و العرض والتعليب مواكبة لمتطلبات السوق ورغبات المستهلك.
فالمشروع متكون من جزئيين و هما مركز مساندة الشركات التعاونية يهدف الى إرشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات الفلاحية و مصنع التحويل و تكييف المنتجات الفلاحية يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في السوق الداخلية والخارجية من خلال توفير منتجات فلاحية محولة ذات جودة عالية تستجيب للمواصفات العالمية.
سيعمل المشروع في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون بإعتباره اصبح أحد القطاعات الواعدة في مجال تسويق و تصدير المنتجات الفلاحية في تونس و ذلك بالنظر الى تنامي الطلب العالمي و الإهتمام التجاري .
سيقوم "المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية" بإحتضان الشركة التعاونية لمربي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى و التجهيزات و توفير مواطن شغل جديدة في هذا القطاع و ذلك بطاقة استعاب أولية مباشرة لـ70 عامل في المصنع و 60 مربي حلزون و 300عامل فلاحة .
تتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهمة الإشراف و تسيير المشروع بالتنسيق مع صندوق الصداقة القطري لتحقيق اهداف المشروع و ضمان نجاح و تطور و ديمومته .
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افاد وزير التجارة عمر الباهي، ان تطبيقة اعلامية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري لمراقبة توزيع المواد...المزيد >>
بعث مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية بزغوان
يفتتح اليوم مشروع المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية بزغوان
ويندرج هذا المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جمليه تبلغ 2.596.800 مليون دينار تونسي بتمويل من طرف صندوق قطر للتنمية شاملة لكل مراحل المشروع من دراسات , بناءات و تجهيزات, و قد أشرف على تنفيذه صندوق الصداقة القطري بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية.
يسعى هذا المشروع الى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الاستثمار الفلاحي الخاص.
يعد "المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية" نواة أولى و اساسية تعمل على حفظ وتثمين المنتجات الفلاحية واعطائها قيمة مضافة وذلك باستعمال أساليب عصرية في عملية التحويل و العرض والتعليب مواكبة لمتطلبات السوق ورغبات المستهلك.
فالمشروع متكون من جزئيين و هما مركز مساندة الشركات التعاونية يهدف الى إرشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات الفلاحية و مصنع التحويل و تكييف المنتجات الفلاحية يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في السوق الداخلية والخارجية من خلال توفير منتجات فلاحية محولة ذات جودة عالية تستجيب للمواصفات العالمية.
سيعمل المشروع في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون بإعتباره اصبح أحد القطاعات الواعدة في مجال تسويق و تصدير المنتجات الفلاحية في تونس و ذلك بالنظر الى تنامي الطلب العالمي و الإهتمام التجاري .
سيقوم "المركز النموذجي لتحويل و تكييف المنتجات الفلاحية" بإحتضان الشركة التعاونية لمربي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى و التجهيزات و توفير مواطن شغل جديدة في هذا القطاع و ذلك بطاقة استعاب أولية مباشرة لـ70 عامل في المصنع و 60 مربي حلزون و 300عامل فلاحة .
تتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهمة الإشراف و تسيير المشروع بالتنسيق مع صندوق الصداقة القطري لتحقيق اهداف المشروع و ضمان نجاح و تطور و ديمومته .
الإعلان عن انطلاق التفاوض مع الجانب الإيطالي بخصوص التمديد في استغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية
06 فيفري 2018 السّاعة 21:03
تمّ، اليوم، الإعلان رسميا عن انطلاق المفاوضات بين تونس وإيطاليا بخصوص التمديد في استغلال أنبوب الغاز...المزيد >>
اتفاق مبدئي بين الفلاحة والأعراف لمراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل
06 فيفري 2018 السّاعة 17:00
إتفق الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشأن...المزيد >>
اتصالات تونس و مجمع برولوجيك ثقة متجددة
06 فيفري 2018 السّاعة 15:49
أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات ومجمع "برولوجيك" الرائد في مجال المعدّات وخدمات...المزيد >>
وزير التجارة: حملات مراقبة الاسعار وتوزيع المواد المدعمة متواصلة
06 فيفري 2018 السّاعة 14:02
افاد وزير التجارة عمر الباهي، ان تطبيقة اعلامية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري لمراقبة توزيع المواد...المزيد >>
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيتـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...المزيد >>
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