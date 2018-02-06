التمديد في آجال التفويت في اسهم الدولة التونسية في اسمنت قرطاج

طرحت الكرامة القابضة الشركة المشرفة على التصرف في شركة اسمنت قرطاج المصادرة، موعدا جديدا للتفويت في كتلة اسهم مملوكة للدولة التونسية تناهز 50,52 بالمائة من راس مال اسمنت قرطاج ينتهي بحلول 9 مارس 2018.

ويعقب هذا الموعد الجديد موعدا سابقا طرحتة الكرامة القابضة كان من المزمع ان ينتهي بحلول الجمعة 16 فيفري الجاري دون تقديم مبررات لهذا التأجيل المقدر بنحو ثلاثة اسابيع.

وشرعت اسمنت قرطاج مطلع 2018 في تصدير شحنات من مادة الكلينكر الى سوق افريقيا جنوب الصحراء بعد ان فازت بصفقة لتصدير اكثر من 300 الف طن من هذه المادة علما وان مبيعات الشركة شهدت تراجعا الى السوق الجزائرية خلال 2017.