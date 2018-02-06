نابل: انقطاع مبرمج للإمدادات مياه الشرب بعدد من المناطق

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، ان انقطاعا في توزيع مياه الشرب سيطال مناطق بني خلاد ومنزل بوزلفة وقربة والميدة ومنزل تميم وقليبية بداية غدا الاربعاء من منتصف النهار الى العاشرة ليلا .وعزت، الشركة في بلاغ لها، انقطاع ضخ مياه الشرب الى تنفيذ أشغال ربط القناة الرئيسية لمشروع تدعيم شبكة جلب الماء الصالح للشرب للضفة الشمالية للوطن القبلي على مستوى منطقة بلي من ولاية نابل وذلك استعدادا لتوفير المياه خلال صيف 2018.