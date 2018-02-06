نابل: افتتاح الدورة الاولى للمعرض الدولي للنحل ‎

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان

يحتضن فضاء معرض نابل الدولي بداية من اليوم والى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري فعاليات المعرض الدولي للنحل في دورته الاولى Africa be expo2018 بحضور اكثر من 38 مشاركا من دول عربية واجنبية على غرار تونس ليبيا الجزائر اليمن الصين اسبانيا وممثلين عن لبنان والاْردن وحسب ما اكده للشروق اون لاين رئيس مدير عام الشركة المنظمة فاتح بن شوية فان المعرض ويعد الاول من نوعه في شمال افريقيا في اختصاص تربية النحل وسيكون فرصة لبيع المعدات الخاصة بتربية النحل والعسل اضافة الى عرض لعدد من المحاضرات يتولى تقديمها مجموعة من المحاضرين المختصين في مجال تربية النحل كما سيتم عرض لآخر الاختراعات والابتكارات.