الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون البديل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

لم يمر انسحاب الترجي الرياضي التاريخي من سباق كأس تونس مرور الكرام خاصة أن هزيمة الترجي امام نجم المتلوي هي الاولى في تاريخ مواجهات الفريقين. ادارة الترجي قامت بإقالة المدرب منذر الكبير بعد اجتماع لأعضاء الادارة ليعود الى خطته الاولى في الادارة الفتية للشبان. وهناك اجماع على اعادة التجربة مع ابن الفريق خالد بن يحيى.