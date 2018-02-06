حزب المسار يدرس اليوم قراره النهائي بخصوص البقاء في الحكومة

قال، الجنيدي عبد الجواد، القيادي بحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، إن الأمانة الوطنية للحزب ستدعو اليوم الثلاثاء إلى انعقاد المكتب السياسي من أجل اتخاذ قرار نهائي بخصوص البقاء في حكومة الوحدة الوطنية من عدمه.

وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الأمانة العامة كانت قد نظرت في نهاية الاسبوع الماضي في النقاط المتعلقة بوثيقة قرطاج والمشاركة في الحكومة والانتخابات البلدية، مبرزا أن النقطة الخلافية الأبرز داخل الحزب هي البقاء في الحكومة أو الخروج منها بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر حول مدى استجابة هذه الحكومة لمقومات حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الجنيدي عبد الجواد إلى أن عضو الحزب، سمير الطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الحكومة)، دعي لحضور هذا اجتماع اليوم ومن الممكن أن يحضره.

يذكر أن عبد الجواد كان قد كشف في تصريحات سابقة منذ شهر جانفي عن وجود أصوات داخل الحزب تطالب بالانسحاب من وثيقة قرطاج ومن الحكومة، مشيرا إلى وجود دعوات للاجتماع من أجل تقييم ما تم إنجازه من بنود هذه الوثيقة.