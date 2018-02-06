الصين تجري تجربة جديدة على صواريخ مضادة للصواريخ

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قالت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إن الصين نفذت بنجاح تجربة أخرى لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ ووصفت الخطوة بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد.

وتكثف الصين الأبحاث في كل أنواع الصواريخ بداية من التي يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريسخ الباليتسية المتطورة المزودة برؤوس نووية وذلك في إطار مشروع تحديث طموح يشرف عليه الرئيس شي جين بينغ.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إن "تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ" جرى اختبارها يوم الاثنين داخل حدود الصين.

وأضافت الوزارة "وصل الاختبار إلى أهدافه المتوقعة..هذا الاختبار دفاعي وليس موجها إلى أي دولة". ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل.