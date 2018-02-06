وحدة الإنتـــاج التلفـــــزي بصفاقس تتجمّـــــــــــل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انطلقت منذ أيام عملية إعادة تهيئة وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس وتتمثل هذه العملية في إعادة تركيب أجهزة التهوئة وصيانة المعدات التقنية.

وحسب ما توفر لنا من مصادر مختلفة فإن وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس ستستأنف نشاطها رسميا مع أول أيام شهر رمضان المعظم من خلال إنتاج سهرات وبرامج تهتم بالعادات والتقاليد وأجواء شهر رمضان في ربوع الجنوب التونسي بصورة خاصة.