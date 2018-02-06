وحدة الإنتـــاج التلفـــــزي بصفاقس تتجمّـــــــــــل
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وحدة الإنتـــاج التلفـــــزي بصفاقس تتجمّـــــــــــل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018
انطلقت منذ أيام عملية إعادة تهيئة وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس وتتمثل هذه العملية في إعادة تركيب أجهزة التهوئة وصيانة المعدات التقنية.
وحسب ما توفر لنا من مصادر مختلفة فإن وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس ستستأنف نشاطها رسميا مع أول أيام شهر رمضان المعظم من خلال إنتاج سهرات وبرامج تهتم بالعادات والتقاليد وأجواء شهر رمضان في ربوع الجنوب التونسي بصورة خاصة.
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وحدة الإنتـــاج التلفـــــزي بصفاقس تتجمّـــــــــــل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018
انطلقت منذ أيام عملية إعادة تهيئة وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس وتتمثل هذه العملية في إعادة تركيب أجهزة التهوئة وصيانة المعدات التقنية.
وحسب ما توفر لنا من مصادر مختلفة فإن وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس ستستأنف نشاطها رسميا مع أول أيام شهر رمضان المعظم من خلال إنتاج سهرات وبرامج تهتم بالعادات والتقاليد وأجواء شهر رمضان في ربوع الجنوب التونسي بصورة خاصة.
عروض اليوم
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:المزيد >>
مديرة أيام قرطاج الشعرية جميلة الماجري لـ«الشروق»:سنفتتح مدينة الثقافة بـ 40 شاعرا من العالـم
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكثر من أربعين مشاركا من العالم... ندوات فكرية ولقاءات شعرية وورشات تنشيطية... وموسيقى ومسرح وسهرات فنية...المزيد >>
تتويج فيلم «أمواج متلاطمة» في أكبر مهرجان موضة في إيطاليا
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حصل فيلم «أمواج متلاطمة» (Vagues Brisées) للمخرج حبيب المستيري مؤخرا على الجائزة السنوية لتظاهرة World Of Fasion في...المزيد >>
الهادي حبوبة:صالــــــــح الفرزيـــــط... لا أعرفـــــــــه
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نفى الفنان الهادي حبوبة بشدة ما سبق أن صرّح به في شأنه الفنان صالح الفرزيط الذي قال إنه تعرّض الى التهديد...المزيد >>
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيتـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...المزيد >>
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